Những lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hay và ý nghĩa nhất

3. Only a doctor is blessed with the magical powers to treat a life, to bring health into our lives and to be there with us when we have lost all the hopes. Happy Vietnamese Doctors' Day 2023.

2. Dear doctor, wishing you a very Happy Vietnamese Doctors' Day. Together we make a wonderful team and we wish to always assist you treat patients.

1. I think we can both agree it's useless for me to sign this card - everyone knows our handwriting is illegible! Have this nice, typed "thank you" instead, and Happy Vietnamese Doctors' Day!

4. It is truly an everyday challenge to be a good doctor, to keep up with the expectations of people but you have been an inspiration for all of us each and every day because you are the best mentor a team can have. A very Happy Vietnamese Doctors' Day to you.

Làm bác sĩ giỏi là một thử thách mỗi ngày để bắt kịp kỳ vọng của mọi người nhưng thầy luôn là cảm hứng cho tất cả chúng em bởi thầy là người hướng dẫn tuyệt vời nhất. Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam!

5. When we are in tears, we need a shoulder. When we are in pain, we need medicine. But when we are in tragedy, we need you as you are the hope. Thanks for being there. Happy Vietnamese Doctors' Day.

Khi khóc, chúng tôi cần một bờ vai. Khi ốm đau, chúng tôi cần thuốc. Nhưng khi gặp bất hạnh, chúng tôi cần các bạn vì các bạn chính là niềm tin. Cảm ơn các y bác si. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

6. Each and everything that you have taught us has helped us grow manifold but there are still so many things to be learnt from you and so many new challenges to face. With lots of love, we wish you a very Happy Vietnamese Doctors' Day.

Mỗi điều thầy dạy chúng em đã giúp chúng em trưởng thành lên rất nhiều, nhưng chúng em vẫn còn phải học hỏi nhiều từ thầy và đối mặt nhiều thử thách mới. Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam!

7. A doctor is bestowed with the eye to see and treat weakness in mankind. He is the one who can give us hope when we are in doom. Sending warm wishes to you on Vietnamese Doctors' Day 2023.

Thầy thuốc là người được ban cho đôi mắt để nhìn thấy và chữa lành những ốm yếu ở loài người. Thầy thuốc là người cho chúng ta hy vong khi chúng ta đang tuyệt vọng. Xin gửi những lời chúc ấm áp nhất đến các thày thuốc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2023.

8. On this occasion of Vietnamese Doctors' Day, I express my gratitude to you for always being there for us, for serving us with happiness and for treating our problems. Happy Vietnamese Doctors' Day to you.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bạn đã luôn ở đây vì chúng tôi, mang đến cho chúng tôi niềm vui mà mang đi những bệnh tật. Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam.

9. I am thankful to work alongside you, and I am happy to know that there is someone as dedicated and talented in this field. Happy Vietnamese Doctors' Day, I hope to celebrate many more beside you!

Tôi rất biết ơn được làm việc cùng bạn và rất vui khi được biết có một người tận tâm và tài năng như vậy trong ngành. Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Hy vọng tôi sẽ được kỷ niệm nhiều ngày như vậy nữa cùng bạn.

10. With doctors like you, I am so sure that one day we will have more and more smiling faces. Hats off to your services and to all the philanthropy you do along with your job. I am really blessed to have a friend like you. Warm wishes on Vietnamese Doctors' Day to you.

Có những người bác sĩ như cậu, tôi chắc chắn rằng một ngày chúng ta sẽ có thêm nhiều nụ cười. Xin được ngả mũ trước công việc cao cả và tấm lòng bác ái của cậu. Tôi thật may mắn khi có người bạn như cậu. Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Trên đây là những lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hay và ý nghĩa mà bạn có thể tham khảo để gửi tặng các bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, người làm việc trong ngành y tế.