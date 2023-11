Những loại vũ khí, vật dụng cấm kỵ 'nói đùa' khi đi máy bay

Các lực lượng chức năng tiến hành rà soát lại toàn bộ máy bay. Sau hơn 3 giờ, chuyến bay này mới khởi hành khi cơ quan an ninh kết luận máy bay an toàn.

Vụ việc khiến hãng hàng không tốn hơn 100 triệu đồng cho việc tổ chức lại chuyến bay. Vụ việc sau đó được Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố, điều tra.

Cũng trong năm 2006, trên các chuyến bay nội địa ghi nhận thêm 2 vụ hành khách nói đùa có bom hoặc lựu đạn trước khi máy bay cất cánh.

Theo Nghị định 162/2018, người tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có súng, đạn, bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh, hóa học trên chuyến bay có thể bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.