Những loại trái cây giúp giảm cân và hạ đường huyết

Hàm lượng đường trong cam rất thấp, đối với bệnh nhân tiểu đường và lượng đường trong máu cao, việc ăn nhiều cam hoặc ép nước cam có thể làm giảm lượng đường trong máu. Ngoài ra, lượng calo ở trong cam khá thấp nhưng loại quả này lại giúp mang đến cảm giác no lâu, giảm thèm ăn nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Trong quả kiwi có chứa inositol có tác dụng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Quả kiwi chứa một lượng lớn vitamin C, không chỉ có tác dụng thúc đẩy bài tiết insulin mà còn có tác dụng chống lão hóa.

Ổi

Ổi không chỉ chứa các vitamin mà cơ thể con người cần mà còn rất giàu sắt, canxi, kẽm và các nguyên tố vi lượng khác, giá trị dinh dưỡng của nó gấp khoảng 8 lần so với các loại trái cây khác.

Ổi là một món ăn nhẹ rất no và dễ dàng đáp ứng sự thèm ăn do trong ổi chứa nhiều protein và chất xơ chất lượng tốt. Cả protein và chất xơ đều mất nhiều thời gian để tiêu hóa, giúp bạn no trong thời gian dài hơn và ngăn bạn bị hấp dẫn bởi các loại thức ăn vỗ béo khác.

Thanh long

Thanh long chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cho cơ thể khỏe mạnh. Trái thanh long giàu chất chống oxy hóa, giàu chất xơ rất tốt cho sức khỏe và góp phần kiểm soát đường huyết, cải thiện tình trạng kháng insulin cho người bệnh tiểu đường hiệu quả.

Thanh long chứa một hàm lượng calo thấp, cùng với lượng vitamin C, nước giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tăng khả năng chuyển hóa chất béo, hạn chế được việc tích tụ mỡ thừa.