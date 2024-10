Những loại quần áo không nên cho vào máy sấy

Hiện nay, nhu cầu sử dụng máy sấy của người dùng tăng cao. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý không cho loại quần áo này vào máy sấy quần áo để tránh làm hỏng quần áo và giảm tuổi thọ của máy sấy. Quần áo được làm từ tơ lụa Tơ lụa là một loại vải nhạy cảm, có độ co giãn kém nên khi bạn bỏ vào máy giặt hoặc máy sấy sẽ làm quần áo mất đi độ co giãn, khiến các sợi tơ lụa bị hỏng. Vì vậy, bạn nên phơi quần áo có chất liệu tơ lụa lên móc quần áo để phơi và để chúng khô tự nhiên. Các loại đồ lót Các loại đồ lót, đặc biệt là áo ngực không nên đem sấy khô bằng máy sấy. Bởi chúng thường dễ bị giãn hoặc bị biến dạng làm mất form ban đầu. Do vậy, bạn chỉ nên đem phơi các loại đồ lót ở dưới ánh sáng mặt trời và nên lộn ngược lại khi phơi để giữ cho đồ lót luôn đẹp như mới và không bị bay màu. Các loại đồ len Đồ len cũng là trang phục bạn không nên đem sấy khô bằng máy. Vì khi sấy sẽ khiến cho sợi len bị nhão và bung ra, rất dễ bị hỏng.

Do vậy, bạn nên để cho những trang phục len này khô tự nhiên để không làm biến dạng và bạc màu. Quần áo thể thao Những bộ đồ quần áo thể thao hiện nay đều được làm từ chất liệu vải thun, nếu bị sấy ở nhiệt độ cao sẽ khiến chất vải bị co lại, đặc biệt là những chiếc quần legging.



Không nên cho quần áo thể thao vào máy sấy. Để đảm bảo quần áo thể thao không bị hư hỏng tốt nhất bạn giặt xong thì phơi dưới ánh nắng mặt trời. Quần áo dễ phai màu Có một số loại quần áo dễ ra màu tốt nhất không nên cho vào máy giặt sấy vì sẽ khiến quần áo bay màu nhanh hơn và loang ra nhưng những bộ đồ khác. Để biết quần áo có ra màu hay không bạn chỉ cần ngâm chúng vào thau nước khoảng 5-10 phút.

Đối với những loại quần áo này chỉ nên giặt và phơi riêng để tránh tình trạng dính màu sang những quần áo khác. Để đảm bảo quần áo luôn giữ được kiểu dáng, màu sắc, độ bền đẹp của chất liệu thì tốt nhất bạn nên để quần áo khô tự nhiên. Các trang phục có đính nhiều phụ kiện Những chiếc áo hay váy có đính kết nhiều chi tiết như đá, kim loại, bạn cũng cần cần nhắc trước khi cho vào máy sấy. Bởi khi tiếp xúc với nhiệt độ cao của máy sấy trong thời gian dài có thể khiến các chi tiết này bị biến dạng, hỏng hoặc rơi ra khỏi quần áo. Quần áo bó sát Đối với các loại quần áo bó sát ôm trọn cơ thể, chúng ta càng cần phải chú trọng hơn trong việc giặt sấy, để hạn chế tối đa việc làm cho chúng bị co giãn, đặc biệt là quần áo chứa nhiều cotton. Theo Giadinhxahoi