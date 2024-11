Những loại ô tô cũ dù rẻ cũng không nên mua

Mua xe cũ là nhu cầu có thật và phù hợp với rất nhiều người vì giá cả hợp lý nhưng cũng cần phải cân nhắc, tính toán để lựa chọn chính xác, tránh tiền mất tật mang. Dưới đây là một số loại ô tô cũ mà khách hàng tuyệt đối không mua, dù giá có rẻ đến mấy. Xe taxi được cải tạo lại Tuyệt đối không nên mua xe taxi cải tạo lại. (Ảnh minh họa). Loại xe ô tô cũ đầu tiên không nên mua là xe chạy taxi được cải tạo lại. Nguyên nhân là các mẫu xe ô tô sau một thời gian chạy taxi thường được các chủ xe tân trang, thậm chí tua ngược công tơ mét để bán lại cho được giá. Những mẫu xe taxi được cải tạo lại thường có tần suất sử dụng lớn hơn xe gia đình từ 5 - 10 lần. Đáng chú ý, những mẫu xe này do không thường xuyên được bảo dưỡng nên các chi tiết cũng hao mòn và hư hỏng nhiều. Vì vậy, người mua phải loại xe này sau thời gian ngắn sử dụng đều phải làm lại động cơ, khung gầm và nội thất mới có thể chạy được. Thậm chí, do sử dụng quá nhiều và ít khi được thay thế phụ tùng chính hãng nên một số xe thường xuyên gặp sự cố giữa đường. Xe bị ngập nước, thủy kích Đây là những xe di chuyển vào các vùng bị ngập nước hoặc do chủ xe bảo quản không tốt làm nước tràn vào khoang cabin, gây tổn hại đến các bộ phận, chi tiết bên trong xe. Khi nước tràn vào bên trong đường hút gió của động cơ làm chết máy, nếu tài xế cố tình nhấn ga, nước sẽ tràn vào càng nhiều làm hư hại động cơ xe. Và ngay cả khi đã được sửa chữa, động cơ vẫn không hoạt động được như bình thường. Không nên mua xe ô tô bị thủy kích, ngập nước. (Ảnh minh họa). Xe bị tai nạn nghiêm trọng Đối với xe bị tai nạn, va quẹt bên ngoài thân vỏ thì không nói đến. Nhưng nếu gặp phải những xe ô tô từng bị tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến các chi tiết bên trong động cơ, máy móc hoặc khung gầm thì tuyệt đối không nên mua. Sau khi bị tai nạn nghiêm trọng, xe thường phải tháo ra để sửa chữa nên không còn nguyên bản. Xe không có giấy tờ chính chủ, không đủ giấy tờ Xe không đầy đủ giấy tờ sẽ không được công nhận về mặt pháp lý, rất khó khăn cho việc lưu thông và đăng kiểm sau này. Xe không giấy tờ thường là những loại xe được thế chấp ngân hàng hoặc thậm chí là xe nhập lậu, xe trộm cắp…được kẻ gian tiêu thụ. Những dòng xe này có thể bị cơ quan chức năng tịch thu bất cứ lúc nào nhằm phục vụ công tác điều tra, khiến người mua mất trắng vì không được pháp luật công nhận quyền sở hữu. Do đó, đối với những tài sản có giá trị lớn như xe ô tô thì mọi vấn đề liên quan đến tính pháp lý như: giấy tờ, thủ tục sang tên phải rõ ràng, tránh tranh chấp về sau. Nếu chủ phương tiện không có giấy tờ chính chủ, phương án tốt nhất là không mua. Xe để lâu không di chuyển Khi mua xe ô tô cũ, nhiều người thường đặt tiêu chí xe ít di chuyển lên hàng đầu bởi tin tưởng rằng xe ít di chuyển sẽ ít hư hỏng, nhưng chưa chắc như vậy đã đúng. Theo chuyên gia, các chi tiết, phụ tùng trên xe ô tô thường được làm bằng kim loại, da, nhựa dẻo nên rất dễ bị oxy hóa, gỉ sét. Nội thất để lâu không sử dụng sẽ có mùi ẩm mốc, chưa kể chuột có thể làm tổ và cắn dây điện do thời gian dài không sử dụng. Vì vậy khi mua xe cũ, nếu chủ phương tiện nói lâu không đi thì cần kiểm tra tình trạng xe thật kỹ lưỡng trước khi quyết định mua. Xe đã sử dụng quá lâu năm Xe ô tô sử dụng quá nhiều năm khiến các chi tiết trên xe hao mòn gần hết và chất lượng kém dần. Những mẫu xe này thường được sơn và tân trang lại bên ngoài nhìn như còn mới, nhưng thực chất các chi tiết bên trong đã bị hao mòn rất nhiều sau thời gian dài sử dụng. Theo kinh nghiệm của nhiều người, những xe bình dân có tuổi đời trên 15 năm sau khi mua về thường rất hay hỏng vặt, ít công nghệ an toàn, tiếng ồn lớn, tốn nhiên liệu, thậm chí nhiều mẫu xe không còn linh kiện để thay thế. Xe bị lỗi từ nhà sản xuất Xe ô tô cũ từng bị lỗi từ nhà sản xuất cũng khiến nhiều người mua xe e dè khi lựa chọn. Ngay cả khi xe đã được hãng triệu hồi để bảo hành thì cũng không làm giảm bớt lo ngại trong lòng người mua. Các lỗi từ nhà sản xuất có thể kể đến như: Xe hay bị lỗi hộp số, dễ lật, nóng hộp số ly hợp... Xe ô tô cũ giá rẻ bất thường Nếu một chiếc xe ô tô cũ được bán với mức giá quá rẻ thì cần phải xem lại. Bởi rất có thể xe có vấn đề thì chủ xe mới bán với giá rẻ bất thường. Xe ô tô cũ đã trùng tu lớn Khi mua xe ô tô cũ nên kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa của để biết được xe đã đi bao nhiêu, sửa chữa những gì. Nếu phát hiện xe đã từng trải qua một đợt sửa chữa lớn, dù rẻ cũng không nên mua vì có thể những lỗi kia chưa được xử lý triệt để. HÀ NAM(Tổng hợp)