Những loại hoa trưng Tết mang ý nghĩa may mắn, cát tường

Nhiều loại hoa trưng Tết không chỉ có vẻ đẹp đặc biệt mà còn mang ý nghĩa tốt lành, được cho là có thể đem lại may mắn cho gia chủ khi bày trong nhà dịp năm mới. Bên cạnh đào, mai, quất... thường được người Việt trưng bày trong nhà dịp Tết Nguyên đán như một biểu tượng của năm mới, rất nhiều loại hoa trưng Tết khác cũng rất được ưa chuộng vì mang ý nghĩa may mắn, tốt lành. Cành nụ tầm xuân Nụ tầm xuân thường được nhuộm với nhiều màu sắc bắt mắt. (Ảnh: Yingshingflower) Không chỉ nhiều màu sắc, nụ tầm xuân còn có độ bền cao, có thể chơi hàng tháng. Thậm chí, sau Tết, những cành cây này còn nảy mầm mới trông đầy sức sống và đẹp mắt. Hình dáng những nụ hoa kín cành gợi liên tưởng đến phúc lộc, may mắn. Người Trung Quốc gọi cành nụ tầm xuân là hoa thịnh vượng, ngụ ý cành hoa này mang lại tiền bạc và sự giàu có. Vì thế cành nụ tầm xuân là loại hoa trưng tết Đẹp và ý nghĩa mà nhiều người lựa chọn. Hoa lay ơn Lay ơn tượng trưng cho những điều may mắn trong năm mới. (Ảnh: Huaeb) Hoa lay ơn còn có tên gọi là lan kiếm, với ý nghĩa trừ tà, xua đuổi điềm xấu. Thường vào dịp Tết, người Việt hay chọn lay ơn đỏ hoặc vàng vì nó tượng trưng cho những điều may mắn trong năm mới. Nhiều người Việt cũng tin rằng, cắm hoa lay ơn ngày Tết chính là đem lại vượng tài cho gia chủ. Đối với người Trung Quốc, những bông hoa lay ơn nở dần từ dưới lên trên còn là tượng trưng cho sự vươn lên, vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Đó là lý do mà người Trung Quốc cũng thường chọn lay ơn làm loại hoa trưng Tết. Lan vũ nữ Lan vũ nữ mang đến không gian sang trọng, kiêu sa. (Ảnh: Sohu) Không chỉ có màu sắc bắt mắt, giúp không gian trở nên sang trọng, lan vũ nữ còn có độ bền cao, thích hợp làm loại hoa trưng Tết. Theo quan niệm của người Việt, màu vàng của lan vũ nữ đại diện cho sự may mắn và tiền tài, vì thế những người kinh doanh rất thích bày loại hoa này. Đối với người Trung Quốc, mỗi cánh lan vũ nữ được ví như một cô gái đang nhảy múa trong chiếc váy xòe vàng, vì thế nó có ý nghĩa mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Địa lan Địa lan có rất nhiều màu sắc đẹp mắt, thường được bày trong nhà dịp lễ Tết. (Ảnh: Sina) Địa lan có những bông hoa lớn, nở thành chùm rực rỡ, tươi tắn. Những năm gần đây, người Việt thích bày địa lan trong nhà dịp Tết bởi loại hoa này tượng trưng cho sự uy quyền, may mắn, tài lộc và sức khỏe. Đối với người Trung Quốc, địa lan không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp mãnh liệt, đầy sức sống mà còn mang ý nghĩa thịnh vượng, giúp thu hút tài lộc cho gia chủ, thích hợp để bày trong các dịp lễ hội mùa xuân. Lan hồ điệp Lan hồ điệp có độ bền cao, có thể bày trong nhà 1 tháng. (Ảnh: Shbg) Lan hồ điệp là loại hoa trưng Tết đẹp rất được chuộng vì có nhiều màu sắc tươi tắn, độ bền cao, mang đến sự sang trọng cho căn nhà. Trong phong thủy, lan hồ điệp là biểu tượng của tình yêu, việc bày lan hồ điệp dịp Tết thường mang ý nghĩa sum vầy, đầm ấm, gắn kết tình cảm gia đình. Ở Trung Quốc, hoa lan hồ điệp thường được chọn trang trí trong nhà vào những ngày đầu xuân và thường là các màu cơ bản như hồng, đỏ hoặc vàng. Lan hồ điệp màu hồng, đỏ tượng trưng cho mọi sự suôn sẻ, may mắn, còn hoa lan hồ điệp màu vàng tượng trưng cho sự nghiệp kinh doanh phát đạt, thu hút tài lộc. Hoa thủy tiên Hoa thủy tiên - loại hoa trưng Tết đẹp, tinh tế, mang ý nghĩa của sự may mắn, đoàn viên. (Ảnh: Sina) Bày chậu hoa thủy tiên trong dịp Tết là cách khoe khéo sự tao nhã, tỉ mỉ, kỳ công của người chơi bởi đây là loại hoa không dễ chăm sóc. Thủy tiên có vẻ đẹp ấn tượng với màu hoa trắng, nhị vàng nổi bật và hương thơm. Theo quan niệm phương Đông, hoa thủy tiên tượng trưng cho những điều tốt đẹp, may mắn, có ý nghĩa cho sự đoàn viên gia đình, vì thế rất thích hợp để bày ở vị trí trang trọng dịp Tết. Hoa ly Hoa ly có màu sắc rực rỡ và hương thơm thu hút. (Ảnh: Wapbaike) Không chỉ gây ấn tượng với những cánh hoa nở to rực rỡ, hoa ly còn rất thu hút với màu sắc và hương thơm ngào ngạt. Một số người e ngại cái tên gợi sự chia ly nên không thích cắm dịp năm mới. Tuy nhiên trong phong thủy, hoa ly tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu nên rất thích hợp để sử dụng trong các dịp trang trọng, như lễ Tết, đám cưới. Đây là loại hoa trưng Tết đẹp và có ý nghĩa mang lại niềm vui, may mắn cho cả gia đình. Theo VTC News