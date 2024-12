Bạn không có thời gian chăm sóc, tưới bón nhưng vẫn muốn có cây xanh; hãy lựa chọn những loại cây cảnh trong nhà thích hợp với người bận rộn dưới đây. Cuộc sống hiện đại bận rộn và đầy áp lực, nhiều người dùng cây cảnh không chỉ để làm đẹp không gian sống mà còn coi như một liệu pháp giảm căng thẳng. Tuy nhiên, không nhiều người có đủ thời gian để chăm sóc, tưới bón. Trong trường hợp này, thay vì chọn những loại cây khó tính, đòi hỏi phải "hầu hạ" tỉ mỉ, bạn nên mua những loại cây cảnh trong nhà dễ chăm mà vẫn đẹp. Những loại cây cảnh trong nhà ít tốn công chăm sóc Dưới đây là những loại cây cảnh trong nhà thích hợp với người bận rộn, giúp mang lại không gian sống tươi mới mà không yêu cầu quá nhiều công chăm sóc. Cây nha đam Cây nha đam rất dễ trồng và chăm sóc, thích hợp cho những người bận rộn. (Ảnh: Gardenstead) Nha đam không chỉ đẹp mà còn có nhiều tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và nhan sắc. Nó có thể sống tốt trong môi trường khô ráo và không yêu cầu tưới nước thường xuyên. Thực tế, nếu tưới quá nhiều nước, cây có thể bị thối rễ, vì vậy bạn chỉ cần tưới khi đất thật sự khô. Cây nha đam có tác dụng làm sạch không khí và hấp thụ các chất độc hại. Vẻ đẹp của nó giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác thư giãn, cải thiện tinh thần cho bạn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những người không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn có cây cảnh trong nhà. Cây lưỡi hổ Cây lưỡi hổ có thể sống trong môi trường ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên. (Ảnh: Afloral) Cây lưỡi hổ hay cây mật xà là loại cây cảnh rất được yêu thích trong các ngôi nhà hiện đại nhờ khả năng chịu khô hạn và dễ chăm sóc. Nó có thể sống trong môi trường ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên. Bạn chỉ cần tưới 2 tuần một lần là đủ để cây phát triển tốt. Cây lưỡi hổ có khả năng lọc không khí rất tốt. Nó có thể hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzene, xylene, và toluene. Bên cạnh đó, cây lưỡi hổ còn có khả năng sản xuất ôxy vào ban đêm, giúp tạo ra một môi trường sống trong lành và dễ chịu. Cây dây nhện Cây dây nhện là một lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn và yêu thích cây cảnh. (Ảnh: Bloombox Club) Cây dây nhện là một lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn và yêu thích cây cảnh. Nó có khả năng chịu đựng môi trường ánh sáng yếu và không cần tưới quá nhiều nước. Bạn chỉ cần tưới mỗi tuần một lần và đảm bảo rằng cây không bị úng nước. Cây dây nhện có khả năng lọc không khí và hấp thụ các chất độc như formaldehyde và xylene, mang lại không gian trong lành. Cây trầu bà Cây trầu bà có khả năng chịu hạn rất tốt: (Ảnh: Plant) Trầu bà là loại cây cảnh trong nhà rất phổ biến, phù hợp với các căn hộ hiện đại vì rất dễ chăm sóc. Cây trầu bà có thể sống tốt trong môi trường ánh sáng yếu và có khả năng chịu hạn rất tốt. Bạn chỉ cần tưới cây mỗi tuần một lần hoặc khi đất khô. Cây trầu bà có khả năng lọc không khí và loại bỏ các chất độc như formaldehyde, benzene và xylene. Đây là một trong những loại cây giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà, mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu cho gia đình bạn. Cây xương rồng Cây xương rồng có thể sống tốt trong môi trường khô cằn, không cần tưới nước thường xuyên. (Ảnh: The Spruce) Cây xương rồng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người không có thời gian chăm sóc cây cảnh nhưng vẫn muốn thêm một chút sinh khí vào không gian sống. Nó có thể sống tốt trong môi trường khô cằn, không cần tưới nước thường xuyên và chịu được ánh sáng mạnh, thích hợp cho những người sống trong môi trường có ánh sáng mạnh hoặc ít thời gian chăm sóc cây. Bên cạnh đó, xương rồng còn mang đến vẻ đẹp độc đáo và ấn tượng cho không gian sống. Mặc dù không có khả năng hấp thụ bức xạ máy tính như một số loại cây khác, xương rồng vẫn có khả năng làm sạch không khí và giúp không gian thêm sinh động. Cây cau cảnh Cau cảnh dễ dàng phát triển trong điều kiện thiếu sáng trong nhà. (Ảnh: The Spruce) Cau cảnh dễ dàng phát triển trong điều kiện thiếu sáng trong nhà. Nó chỉ cần ánh sáng gián tiếp là có thể phát triển. Khi trồng trong nhà, bạn hãy đặt các chậu cau cảnh bên cạnh cửa sổ. Loại cây này chịu khô hạn tốt, bạn chỉ cần tưới mỗi tuần một lần. Cây kim tiền Cây kim tiền là một trong những cây cảnh dễ chăm sóc nhất, cực kỳ phù hợp với những người bận rộn. (Ảnh: Housing) Kim tiền là một trong những cây cảnh trong nhà dễ chăm sóc nhất, cực kỳ phù hợp với những người bận rộn. Với đặc tính sống khỏe trong môi trường thiếu ánh sáng và ít nước, cây kim tiền không yêu cầu sự chú ý quá nhiều. Bạn chỉ cần tưới nước khi thấy đất khô, không phải chăm sóc hàng ngày. Cây kim tiền có khả năng lọc không khí rất tốt, giúp loại bỏ các chất độc hại trong không gian sống. Ngoài ra, với hình dáng lá xanh bóng và mọc thành cụm, cây kim tiền mang đến vẻ đẹp trang nhã và sang trọng cho ngôi nhà của bạn. Cây lan Ý Lan ý có thể sống tốt trong môi trường ánh sáng yếu và cần ít nước, chỉ cần tưới khi đất khô. (Ảnh: The Spruce) Cây lan Ý có thể sống tốt trong môi trường ánh sáng yếu và đòi hỏi ít nước, chỉ cần tưới khi đất khô. Loại cây này còn có khả năng lọc không khí, hấp thụ các chất độc như formaldehyde và benzene. Hoa lan ý có thể nở quanh năm, mang lại vẻ đẹp tươi mới cho không gian sống mà không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Theo VTC News