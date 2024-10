Những loài cá khổng lồ của sông Mekong

Khối lượng cực đại của cá tra dầu sông Mekong đạt 300kg, còn chiều dài tối đa của cá đuối nước ngọt lên tới 5m. Sông Mekong, với hàng trăm loài cá và nguồn phù sa dồi dào, là mạch sống của hàng chục triệu người.

Với chiều dài lên tới 3,2m và khối lượng lên tới 300kg, cá tra dầu là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong số các loài cá của sông Mekong. (Ảnh: lugaluda.com).



Cá tra dầu sống ở hạ lưu sông Mekong thuộc địa phận Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Số lượng chúng giảm mạnh trong những năm gần đây bởi tình trạng đánh bắt quá mức, sự xuất hiện của các đập thủy điện và sự phá hủy môi trường sống. Loài cá khổng lồ này từng đứng sau một số đồn đoán về các vụ mất tích bí ẩn của con người ở vùng sông nước. Vì với kích cỡ khổng lồ, chúng thừa sức kéo một người trưởng thành xuống nước. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cá tra dầu và các loài cá da trơn (catfish) khổng lồ khác không có mục tiêu tấn công là con người. Nếu có, đó chỉ là hành động tự vệ. Theo NBC News, cá tra dầu di chuyển giữa các môi trường sống ở hạ lưu ở Campuchia, ngược dòng tới miền Bắc Thái Lan và Lào mỗi năm để sinh sản. (Ảnh: National Geographic).

Là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, cơ thể cá đuối sông Mekong có thể đạt tới chiều dài 5m và nặng tới 30kg. Tuy nhiên, hiện nay không ai biết còn bao nhiêu con cá đuối nước ngọt sống trong sông Mekong và liệu chúng có thể sống ở biển như các đuối nước mặn hay không. (Ảnh:AP).



Giới khoa học chỉ biết chắc một điều: Số lượng cá đuối nước ngọt sông Mekong đang giảm rất nhanh trong vài thập kỷ qua do môi trường sống của chúng suy thoái. (Ảnh: National Geographic).



Cá chép khổng lồ sông Mekong là một trong những loài cá chép lớn nhất thế giới. Chiều dài thân và khối lượng tối đa của chúng có thể đạt 2,4m và 250kg. (Ảnh: hubpages.com).



Chép Thái khổng lồ (còn gọi là cá hô, chép Xiêm, chép đen) cũng là một loài cá chép có kích thước lớn của sông Mekong. Đa số chúng có chiều dài trên 1,5m và khối lượng hơn 45kg. Chiều dài và khối lượng của những con to nhất có thể lên tới 3m và 300kg. Thịt cá chép Thái rất ngon và đó là nguyên nhân khiến số lượng của chúng giảm mạnh bởi tình trạng đánh bắt quá mức. Ảnh: National Geographic

Tại Việt Nam, cá chép Thái được gọi là cá hô. Ngoài ra chúng còn được mệnh danh là "cá vua" của sông nước miền Tây. Cá hô sinh sống ở lưu vực sông Mê Kông thuộc địa phận Thái Lan, Campuchia và cả Việt Nam. (Ảnh:answers.com).



Cá vồ cờ (người Thái Lan gọi là cá Pla Thepa) có thể đạt tới khối lượng 200kg, còn chiều dài thân cực đại của chúng là 3m. Cá vồ cờ là một loài thuộc họ Cá tra, bộ Cá da trơn, cũng thường bị coi là "đối tượng tình nghi" trong một số vụ mất tích của con người. Chúng có hành vi rất hung hãn cùng một chiếc vây tia vươn cao như lá cờ, tạo kiểu rẽ sóng giống cá mập. (Ảnh: waterwolves.com).



" Thủy quái " này nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam và cũng xuất hiện ở nhiều khu vực khác dọc theo dòng Mê Kông. (Ảnh: aquatic-photography.com).

Hình ảnh so sánh một số thủy quái trên dòng Mekong, trong đó cá tra dầu và cá vồ cờ có kích thước ấn tượng - (Ảnh: AMERICAN SCIENTIFIC). Theo Vnexpress/NLĐ