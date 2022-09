Những lần vệ sĩ Kpop gây tranh cãi với hành vi quá đà

Với một nhóm đông thành viên và đông fan như vậy, việc cứng rắn là cần thiết, nhưng trong trường hợp này, vệ sĩ của nhóm đã bị chỉ trích nặng nề vì đẩy fan đến mức sắp ngã nhào dù cô không có vẻ là đang gây hại gì đến Wanna One.

2. NCT 127

Phản ứng dưới đây của vệ sĩ nhà NCT 127 gây ra hai luồng ý kiến khác nhau. Trong khi một số ủng hộ do fan nữ trong video đang tiến nhanh đến nhóm với máy ảnh, nhiều người khác lại cho rằng vệ sĩ nên có cách xử lý bớt gay gắt hơn.