Những lầm tưởng của cha mẹ về hậu Covid-19 ở trẻ

BS Khanh cho biết trước kia, trẻ bị cảm, ho sau 1, 2 tuần mới hết nhưng phụ huynh không lo. Và sau Covid-19 thấy con ho thì cha mẹ lại lo hơn cho rằng con bị hậu Covid-19 và cho con đi khám.



Kết quả khi đi khám trẻ cũng chỉ được cho thuốc ho, thêm vài thuốc bổ, thậm chí thêm kháng sinh nhưng tất cả thuốc này đều có ở các bệnh lý khác như trẻ viêm hô hấp thông thường.



Thứ hai, trẻ nổi mề đay

Trẻ bị nổi mề đay cũng hay gặp nhưng đến nay chưa tổng kết trẻ nổi mề đay do thời tiết, cơ địa hay do Covid-19. Nổi mề đay có thể xảy ra ở bất cứ trẻ nào thậm chí có thể do thức ăn. Nhưng nhiều phụ huynh cho rằng con bị mề đay do hậu Covid-19. Với trường hợp này trẻ nổi mề đay nên xem lại thức ăn, quần áo, môi trường và cho trẻ uống thuốc chống dị ứng, không cần lo lắng do hậu Covid-19.



Thứ ba, tâm lý ở trẻ