Những ký ức sống động ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

Tuyên ngôn Độc lập mở đầu bằng một chân lý vĩnh cửu và phổ biến: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được".

Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945. Bản Tuyên ngôn Độc lập đang được lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời sau phiên họp Chính phủ đầu tiên ngày 3/9/1945.

Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3/9/1945, các thành viên Chính phủ đã thống nhất với 6 nhiệm vụ cấp bách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất gồm: Phát động tăng gia sản xuất, mở các cuộc lạc quyên để chống nạn đói.

Mở phong trào chống nạn mù chữ; tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân; mở phong trào giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, bài trừ các tệ nạn do chế độ thực dân để lại; xóa bỏ các thứ thuế vô lý, trước mắt là thuế thân, thuế chợ, thuế đò; tuyệt đối cấm hút thuốc phiện; tuyên bố tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Quốc hội và nhân sỹ trí thức yêu nước Hà Nội tháng 10/1946.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa I ngày 2/3/1946.

Theo thông tin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, đơn vị hiện là nơi lưu trữ tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất Việt Nam với hơn 17.000 tài liệu, hiện vật.

Nội dung trưng bày chính của Bảo tàng Hồ Chí Minh ở tầng 3 có diện tích gần 4000m2, với trên 2.000 tài liệu, hiện vật trưng bày, phản ánh một cách hệ thống cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam và thời đại từ cuối thế kỷ XIX đến nay.