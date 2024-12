Những kiểu cầm vô lăng sai cách dễ gây nguy hiểm

Cầm vô lăng tưởng chừng là thao tác đơn giản và quen thuộc nhưng nếu cầm sai cách cũng dễ gây mất an toàn, dẫn đến tai nạn giao thông. Không chỉ là thao tác quen thuộc, cầm vô lăng tô tô còn là kỹ năng quan trọng quyết định sự an toàn của chuyến đi. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người mắc phải sai lầm phổ biến khi cầm vô lăng, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện. Đánh chéo tay khi vào cua Đánh chéo tay khi vào cua không chỉ khiến tài xế mất thời gian điều chỉnh mà còn giảm khả năng xử lý tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, nếu túi khí bung trong lúc đánh chéo tay có thể gây chấn thương cho người lái. Đặt tay trên đỉnh vô lăng Đặt tay trên đỉnh vô lăng là một trong những lỗi thường gặp của không ít tài xế. Nhiều người cho rằng đây là tư thế thoải mái nhưng thực tế rất mỏi tay, khiến tài xế khó xoay trở nếu gặp tình huống bất ngờ. Trong khi đó, thói quen đặt tay dưới vô lăng hạn chế tầm kiểm soát, làm chậm phản ứng khi phát sinh tình huống cần đánh lái. Đánh lái bằng một tay Cầm vô lăng sai cách dễ gây nguy hiểm. (Ảnh: Family Handyman) Sử dụng một tay cầm vô lăng tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn khi xử lý trong các tình uống khẩn cấp, dễ dẫn đến mất lái. Vì vậy, tuyệt đối không lái xe bằng một tay, ngoại trừ trường hợp cần thay đổi cần số hoặc mỏi tay trong suốt chặng đường dài. Cầm vô lăng ở vị trí 10h và 2h Đặt tay ở vị trí 10h và 2h không còn phù hợp với các dòng xe đời mới hiện nay. Ở vị trí này, tay đặt quá cao khi điều khiển sẽ tăng khả năng bị thương tích nếu bung túi khí. Để lái xe an toàn, tài xế nên cầm vô lăng đúng cách, đặt tay ở vị trí 9h và 3h. Tư thế này giúp phân bổ lực bám đều, giúp tăng khả năng kiểm soát xe và phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp. Ngồi sát vô lăng Khi xảy ra va chạm giữa hai xe, thông thường túi hơi an toàn sẽ bung ra. Do đó, nếu ngồi sát vô lăng sẽ rất nguy hiểm. Mỗi túi khí đều chứa khí nitơ, nếu gặp sự cố khí nitơ sẽ gây áp lực đẩy nắp vô lăng nhằm giảm bớt thương tích. Minh Phương(tổng hợp)