Những khoảnh khắc rúng động Syria trong vòng 24 giờ qua

Quân nổi dậy Syria tuyên bố chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ sau khi họ giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus và 4 thành phố khác chỉ trong vòng 24 giờ. Theo báo Guardian, đài truyền hình quốc gia Syria hôm nay (8/12) đã phát sóng một đoạn video từ lực lượng nổi dậy Syria khẳng định, Tổng thống Bashar al-Assad đã bị lật đổ và tất cả các tù nhân đã được trả tự do. Trong thông báo đầu tiên trên truyền hình kể từ khi xúc tiến chiến dịch tấn công bất ngờ và nhanh chóng cách đây 14 ngày, lực lượng nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) đứng đầu, kêu gọi tất cả các tay súng Hồi giáo và người dân bảo vệ các thể chế của "nhà nước Syria tự do, không còn sự cai trị của Tổng thống Assad”. Các quan chức Syria cho biết, Tổng thống Assad đã lên máy bay rời khỏi thủ đô đến một địa điểm không được tiết lộ. Nhiều nguồn tin và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói, ông Assad có thể đã trốn chạy ra nước ngoài, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác thực. Đài CNN đưa tin, quân nổi dậy đã tiến về Damascus từ sáng sớm 8/12 sau khi thâu tóm 4 thành phố Homs, Daraa, Queinetra và Sweida trong vòng 24 giờ. Trước đó, quân đội Syria đã rút khỏi miền nam và nhiều khu vực khác của đất nước. Các chỉ huy quân đội đã nhận được thông báo về sự sụp đổ của chính quyền Assad. Quân nổi dậy bắt giữ các quan chức mặc thường phục đang trốn chạy ở thành phố Homs. Ảnh: CNN Các tay súng nổi dậy và người dân ăn mừng việc giành quyền kiểm soát Homs. Ảnh: CNN Nhiều người đã đổ ra các đường phố trên khắp Syria reo hò, ăn mừng sau khi quân nổi dậy tiếp quản Damascus. Những phần tử chống đối đã đột kích dinh thự của Tổng thống Assad ở thủ đô, kéo đổ những bước tượng cha ông - Hafez Assad và phá hủy các tấm áp phích in hình tổng thống. Các tay súng nổi dậy trên đường phố Qamishli. Ảnh: EPA Hãng tin Sabereen đã cho đăng tải các hình ảnh quân nổi dậy Syria và những người ủng hộ tiến vào Đại sứ quán Iran ở Damascus cướp phá. Giới chức Iran cũng xác nhận đã xảy ra vụ việc này. Một số đoạn video lan truyền trên mạng được cho quay cảnh các binh sĩ Syria mang theo xe tăng vượt biên sang Iraq, đầu hàng và giao nộp vũ khí cho nhà chức trách sở tại. Những người chống đối dỡ bỏ các biểu ngữ của chính phủ Syria gần quảng trường Umayyad ở Damascus. Ảnh: CNN Phe nổi dậy ăn mừng chiến thắng ở Damascus ngày 8/12. Ảnh: CNN