Những hình ảnh tại lễ tang 12 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập

Các liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và nghĩa trang các địa phương Sáng 8-12, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TP HCM) diễn ra lễ tang 12 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập ngày 2-12-2024. Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương, trong và ngoài quân đội đến viếng các liệt sĩ. Lễ tang 12 liệt sĩ Tại đây, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thay mặt cho Đảng và nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Bằng Tổ quốc ghi công; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại diện 12 gia đình liệt sĩ. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho người nhà các liệt sĩ Chủ tịch nước Lương Cường gửi vòng hoa viếng. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đến viếng tang. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao Bằng Tổ quốc ghi công cho người nhà các liệt sĩ Đoàn viếng tang của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến viếng. Đoàn viếng tang của TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến viếng. Đi cùng đoàn còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc. Lãnh đạo TP HCM đến viếng tang các liệt sĩ Lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ cùng ngày. Sau đó, các liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và nghĩa trang các địa phương. Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ tang: