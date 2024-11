Những hành vi chưa đẹp của du khách ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự

Nhiều hành vi chưa đẹp của du khách khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự diễn ra khá phổ biến trong những ngày đầu mở cửa. Đơn vị đã cử người canh gác nhắc nhở nhưng không xuể do lượng người vào quá đông. Kể từ khi mở cửa vào ngày 1/11, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày ngày đón hàng nghìn khách Hà Nội và từ các địa phương vào tham quan. Tuy nhiên, do đông đúc, nhiều hình ảnh thiếu văn minh đã xảy ra. Hôm 10/11, mạng xã hội đăng tải hình ảnh một số trẻ nhỏ leo trèo "vắt vẻo" lên xe tăng, máy bay, sa hình... mặc cho bên cạnh là bảng cảnh báo không chạm vào hiện vật. Ảnh: Đức Anh. Ghi nhận của VietNamNet sáng và chiều 14/11, tình trạng thiếu ý thức của một bộ phận khách diễn ra khá phổ biến. Nhiều thanh niên khi tham quan đã chạm vào hiện vật. Nhiều người còn thử cầm nắm, thậm chí dùng tay quay thử xem có chạy hay không. Hàng loạt hành vi vi phạm nội quy của bảo tàng diễn ra phổ biến. Trong đó có cả đè cánh tay, tỳ khuỷu tay lên tủ kính, bên trong là những hiện vật quý giá và mang nhiều ý nghĩa. Thậm chí có người còn đặt mô hình đồ chơi lên đầu họng súng để chụp ảnh. Nhiều em nhỏ hiếu động vẫn không ngừng nô đùa, nghịch ngợm sa bàn và nhiều vật dụng khác. Dấu vân tay, vết bẩn để lại do tựa, chạm vào mặt kính ngày một nhiều lên. Nhân viên dọn dẹp tại bảo tàng liên tục phải lau chùi những dấu vân tay, vết mờ bám trên kính. "Làm cả ngày không xuể, chúng tôi cứ lau được một lúc là lại có khách tì đè, chạm tay lên kính", nữ lao công kể lại. Mới đây, bảo tàng đã bố trí nhiều nhân viên canh gác để nhắc nhở ngay khi du khách có ý định đến gần và chạm, sờ mó vào các hiện vật nhưng không xuể. Trước đó, bảo tàng đã cho chăng dây xung quanh các mô hình trưng bày triển lãm để giữ khoảng cách, ngăn khách xâm phạm và tác động vào hiện vật. Một hiện vật bị gãy đổ do khách tham quan gây ra đã tạm thời được cất đi, chỉ còn lại chiếc bục. Nhiều biển báo cũng được dựng lên, cùng với loa phát thanh, đèn cảnh báo, dây chăng... nhằm giúp du khách có ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm ngặt những nội quy của trong quá trình tham quan bảo tàng. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đang mở cửa miễn phí cho du khách từ nay cho đến hết ngày 31/12. Người dân có thể đến vào các ngày trong tuần (trừ thứ 2 và thứ 6), thời gian tham quan từ 8h-11h30 và 13h-16h30.