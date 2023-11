Những góc khuất sân golf

Tuy nhiên, theo vị doanh nhân, số tiền trên chỉ đơn thuần là chơi golf, còn chưa nói đến chuyện cá độ. Cá độ là văn hóa của không ít người chơi golf, ít thì vài trăm nghìn đồng, nhiều thì tiền triệu. Việc cá độ thường diễn ra trong một nhóm cùng đi chơi golf với nhau.

“Cá độ cả nghìn USD ấy, cá độ bằng tiền Việt chỉ mấy ông chơi với nhau cho vui thôi. Trò này là cái trò tiêu tiền không phải nghĩ”, anh T. bày tỏ.

Chính vấn nạn cá cược trong môn golf đang dần khiến môn thể thao này “méo mó”. Thậm chí, cá độ golf cũng chẳng khác gì các hình thức đánh bạc, mà người chơi hoá thân vào chính hoạt động mình tham gia cá cược.

Doanh nhân Thành Văn (Hà Nội) cũng không ngần ngại chia sẻ câu chuyện cá độ với phóng viên.

“Chắc chắn rồi, golf cũng như những trận bóng đá cúp C1 châu Âu, phải có cá độ. Dĩ nhiên, việc cá độ với nhà cái không phải thứ mà nhiều golfer quan tâm. Ở đây, cá độ và ăn thua với bạn chơi golf mới là thứ khiến nhiều người không tài nào dứt được môn golf”, doanh nhân Thành Văn chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức chi phí “tốn kém” nhất với golfer thời điểm này không phải tiền sân, tiền “bo” caddy hay tiền ăn ở mà là tiền “độ” với đối thủ.

Thậm chí, tiền độ còn tính theo từng gậy (càng đánh ít gậy để hoàn thành một vòng hố sẽ càng được tính thành tích cao).

“Đánh độ có khi chỉ là để vui thôi, ví dụ như ai thua phải trả tiền caddy chẳng hạn. Tuy nhiên, rất nhiều người chơi cá độ, coi đó là một nghề. Nhiều người ở Việt Nam nêu lý do chơi đánh độ là luyện thần kinh, nhưng đó chỉ là lời bao biện.

Họ sẽ cá độ dựa trên Handicap (chỉ số “chấp” của golfer). Trong bóng đá có hình thức cá độ phạt góc, ghi bàn, tỷ số thì trong golf có cá độ đánh bóng rơi xuống nước, rơi vào bẫy hoặc độ hơn thua gậy, hố. Họ có thể đánh 200 nghìn, 500 nghìn một gậy. Nhiều hơn thì có tiền triệu, thậm chí trăm triệu", vị huấn luyện viên chuyên nghiệp golf hé lộ.

Chuyện “tan cửa, nát nhà”, bán tháo tài sản trả nợ vì thua độ golf không phải không có. Theo lời kể của doanh nhân Thành Văn, một người bạn ở phía Nam của doanh nhân này từng thua “một căn nhà TP.HCM” chỉ vì máu cờ bạc nổi lên.

Thế rồi, khi càng thua thì golfer – con bạc càng trở nên “khát nước”. Từ đây, công việc kinh doanh, gia đình ngày càng bị xem nhẹ. Tất cả chỉ nghĩ đến việc đánh golf và gỡ gạc tiền thua độ golf.

Vào giữa tháng 3 năm nay, công an đã bắt qủa tang nhiều golfer đánh bạc dưới hình thức chơi poker trong khách sạn khi chuẩn bị tham gia giải golf tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc). Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, 41 bị can đã phạm vào các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và một số bị can bị xác định phạm cùng lúc cả 2 tội danh này.

Các bị can phần lớn là doanh nhân, có chung sở thích chơi golf. Đáng chú ý, trong số này có 2 phó chủ tịch hiệp hội golf.