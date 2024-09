Những dòng 'sao kê' xúc động của học sinh cả nước ủng hộ vùng lũ

Khi người dân phía Bắc gánh chịu thiệt hại nặng nề từ bão lũ, nhiều câu chuyện xúc động về sự sẻ chia được viết lên bởi những em học sinh nhỏ tuổi. Cùng bố hòa vào dòng người tìm đến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, em Đào Minh Đức - học sinh lớp 4D trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội) mang theo chiếc phong thư ghi lời nhắn gửi đồng bào vùng bão lũ. Anh Đào Thanh Lâm - bố của Đức cho biết, tối hôm trước, khi gia đình cùng xem các hình ảnh, clip về vùng bão lũ, trong đó có clip về trường mầm non ở thôn Làng Nủ (Lào Cai), con trai đã lên giường nằm khóc và nói muốn giúp người dân. Sau đó, Đức đã lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm từ các giải thưởng, học bổng dành dụm trong thời gian qua cho vào phong thư đem đi ủng hộ. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). "Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ. Tôi biết là bạn đang buồn. Thư này là để chia sẻ tình cảm của tôi cho bạn. Tôi chúc bạn gặp may mắn, hạnh phúc và có cơ hội gặp lại ba mẹ", "Con chúc người dân miền Bắc sớm vượt qua thử thách"... là những dòng thư đầy xúc động mà các em học sinh trường Mầm non - Tiểu học Me Since 1988 (quận Bình Tân, TP.HCM) gửi gắm tới các bạn cùng trang lứa và người dân vùng bão lũ miền Bắc. (Ảnh: Yến Trinh) Bức thư của một học sinh Làng trẻ em SOS Đà Lạt gửi cô giáo, được cô chia sẻ lại với niềm xúc động và tự hào, về người học trò nhỏ có trái tim đầy yêu thương. (Ảnh: Làng trẻ em SOS Việt Nam) Trong thư ủng hộ, em Võ Xuân Nghị, học sinh lớp 4/2 trường Tiểu học Lê Lai viết: "Trong suốt mùa hè, con đã gom lon bia để đi bán và phần thưởng con thi bơi thành phố. Con gom số tiền này để gửi ủng hộ các bạn ở miền Bắc. Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc". (Ảnh: Anh Khanh). Biết được nhiều bạn học sinh bị mất hết sách vở sau thiên tai, 2 em Dương Ngọc Yến Nhi (học sinh lớp 7B, trường THCS Ninh Thành) và em Đinh Khánh Duy (học sinh lớp 2E, trường Tiểu học Tân Thành, Ninh Bình) chủ động xin b bố mẹ cho dùng số tiền 2 triệu đồng từ việc tiết kiệm từ lì xì hằng năm để ủng hộ cho các bạn học sinh vùng lũ. Yến Nhi chia sẻ: “Lúc này, khi em ngồi đây thì nhiều bạn đang bị ngập lụt, mất hết sách vở, nhiều bạn ăn mì tôm. Em mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp các bạn ở những nơi vùng lũ; mong rằng các bạn khắc phục những khó khăn, giữ gìn sức khỏe, sớm được đi học trở lại”. (Ảnh: Tỉnh đoàn Ninh Bình) Hai em Vũ Đình Quý và Vũ Đình Giáp, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hai Bà Trưng (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) trực tiếp đến tại cơ quan huyện đoàn Krông Búk để ủng hộ 319.000 đồng, số tiền mà hai em tiết kiệm được cùng tiền bán ve chai, gửi đến các bạn học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. (Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Búk) Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, hai em Đào Chiến Thắng - Đào Đức Lợi, học sinh trường THCS thị trấn Tân Uyên (Lai Châu) ủng hộ số tiền 805.000 đồng gửi tới người dân vùng lũ. Đây là số tiền các em tiết kiệm từ tiền ăn sáng bố mẹ cho hàng ngày. (Ảnh: Báo Lai Châu) Nhiều người không kìm được cảm xúc khi thấy những gói thực phẩm do các em học sinh đến từ trường Tiểu học Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội) gửi tới người dân vùng lũ, kèm theo đó là những lời nhắn gửi, động viên đầy chân thành và dễ thương. Đáng chú ý, khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê danh sách người ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, cư dân mạng bất ngờ khi nhiều trong số đó là học sinh. Khi chuyển tiền, các em đã ghi những dòng chữ đầy chia sẻ: "Cháu là học sinh không có nhiều và đây là tấm lòng của cháu, mong mọi người vượt qua", "Cháu còn đi học xin góp sức nhỏ ủng hộ đồng bào khó khăn"... Kim Nhung