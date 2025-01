Những đời xe Hyundai Elantra cũ cần tránh mua

Hyundai Elantra thường xuyên được xếp vào danh sách những chiếc sedan cỡ C tốt nhất. Nhưng một số đời xe có độ tin cậy không cao khiến người dùng cần thận trọng khi mua xe cũ. Trong những năm trở lại đây, Hyundai Elantra đã chuyển đổi từ một chiếc xe chủ yếu tập trung vào mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu thành một chiếc xe phong cách, nhiều tính năng cạnh tranh với các hãng xe hàng đầu khác trong phân khúc sedan nhỏ gọn. Tuy nhiên, 5 đời xe Hyundai Elantra dưới đây sẽ là những đời xe cần tránh vì những lo ngại về độ tin cậy, chi phí sửa chữa tốn kém và bị khiếu nại liên tục từ chủ sở hữu, được ghi nhận trên CarComplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng Mỹ). Hyundai Elantra 2009 Elantra 2009 không phải là mẫu xe đáng tin cậy nhất trong danh sách này. Tuy nhiên, đây là mẫu xe tương đối cũ, vì vậy khách hàng có thể gặp phải một số vấn đề khi mua xe đã qua sử dụng đời 2009. Theo CarComplaints, Elantra 2009 có 297 khiếu nại của Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) và 4 lần triệu hồi. Theo phản ánh của các chủ xe, một trong những vấn đề tồi tệ của Hyundai Elantra 2009 là lỗi hệ thống treo trước. Mức độ nghiêm trọng của lỗi này xuất hiện ở 60.000km, thường phải thay thế hệ thống treo trước. Chi phí sửa chữa trung bình cho vấn đề này khoảng 3.000 USD (khoảng 76 triệu đồng). Một vấn đề phổ biến khác là hộp số bị trục trặc. Các triệu chứng hay gặp là chuyển số không đều, sang số chậm hoặc hỏng hoàn toàn. Chi phí sửa chữa hộp số có thể dao động từ 1.500-4.000 USD (38-100 triệu đồng), khiến vấn đề này trở thành gánh nặng tài chính lớn cho người mua xe cũ. Ngoài ra, Hyundai Elantra 2009 còn gặp một số sự số khác như đèn túi khí bật sáng, các hệ thống điện như máy phát điện, ắc quy dẫn đến tình trạng chết máy bất ngờ. Đặc biệt là đèn báo hệ thống lái trợ lực điện của Elantra 2009 bật sáng khiến vô lăng bị khóa cứng, chi phí sửa chữa khoảng 250 USD (hơn 6 triệu đồng), không được bảo hành. Hyundai Elantra 2010 Đời xe 2010 của Hyundai Elantra dường như vẫn chưa thể khắc phục được các vấn đề đã tồn tại từ đời xe 2009. Với 537 khiếu nại của NHTSA, 3 lần triệu hồi và được gắn nhãn "Cẩn thận với xe cũ" từ CarComplaints, đời xe 2010 là một trong đời xe tệ nhất của Hyundai Elantra mà người mua cần tránh. Đứng đầu trong danh sách các vấn đề vẫn là lỗi hộp số khi nhận tới 40 khiếu nại từ chủ xe. Phần lớn các khiếu nại cho rằng hộp số Elantra thường xuyên bị trượt và giật, đặc biệt là ở tốc độ thấp. Cuối cùng là bị hỏng trong một số trường hợp, điều này tiêu tốn của người dùng tới 1.600 USD (hơn 40 triệu đồng) để sửa chữa. Nhiều tài xế cũng phàn nàn về tiếng ồn lạ phát ra từ cột lái, điều này đòi hỏi phải sửa chữa tốn kém. Sự cố về điện vẫn tiếp diễn khi các chủ sở hữu cho biết dây điện bị lỗi, cảm biến trục trặc và gặp sự cố với cửa sổ nâng hạ kính bằng điện. Mặc dù những vấn đề này không nhiều như ở đời xe 2009, nhưng vẫn đủ nghiêm trọng để khiến Elantra 2010 trở thành lựa chọn không đáng tin cậy đối với những người mua xe đã qua sử dụng. Hyundai Elantra 2012 Hyundai Elantra 2012 đã giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe này với kiểu dáng đẹp hơn và hiệu suất nhiên liệu được cải thiện. Thế nhưng, đời xe 2012 đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến động cơ khiến những nâng cấp mới của mẫu xe này bị lu mờ. Theo CarComplaints, Hyundai Elantra 2012 nhận được tới 915 khiếu nại của NHTSA và 3 lần triệu hồi. Các chủ xe cho biết họ nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra từ động cơ. Những âm thanh này thường là triệu chứng của các vấn đề sâu hơn, chẳng hạn như lượng dầu không đủ hoặc các bộ phận của động cơ bị mòn sớm. Đã có không ít trường hợp bị hỏng động cơ hoàn toàn ngay cả khi xe được bảo dưỡng thường xuyên. Nguyên nhân thường liên quan đến lỗi sản xuất, chẳng hạn như các bộ phận động cơ gia công không đúng cách. Việc sửa chữa và thay thế động cơ của đời xe Elantra 2012 có thể tốn từ 3.000-5.000 USD (76-127 triệu đồng), khiến đây trở thành một giao dịch rủi ro đối với người mua xe cũ. Hyundai Elantra 2013 CarComplaints xác nhận Hyundai Elantra 2013 được coi là đời xe tệ nhất khi có gần hai nghìn khiếu nại từ chủ sở hữu và 4 lần bị triệu hồi. Các khách hàng cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu của Elantra 2013 không đúng như những gì hãng xe Hàn quảng cáo. Tiếp theo là các vấn đề động cơ và hệ thống treo gặp vấn đề. Người lái xe thường nghe thấy tiếng gõ trong động cơ, cuối cùng là động cơ chết máy hoặc hỏng như đời xe 2012. Trong một số trường hợp, việc sửa chữa theo chế độ bảo hành đã bị từ chối, khiến chủ xe càng thêm thất vọng. Ngoài ra, nhiều chủ xe Elantra 2013 còn phàn nàn về tiếng kêu lạch cạch từ hệ thống treo, đặc biệt là khi lái xe qua ổ gà hoặc bề mặt không bằng phẳng. Nguyên nhân của vấn đề thường là do thanh chống bị mòn hoặc tay đòn điều khiển bị lỗi. Những vấn đề kết hợp này đã khiến Hyundai Elantra 2013 chỉ được tổ chức nghiên cứu và đánh giá J.D. Power của Mỹ xếp hạng độ tin cậy trung bình 77/100, khiến đời xe được khuyến cáo không nên mua. Hyundai Elantra 2017 Hyundai Elantra 2017 thuộc thế hệ thứ 6 của dòng xe này và được hãng xe Hàn Quốc thiết kế lại với vẻ ngoài tinh tế hơn và công nghệ cải tiến. Tuy nhiên, đời xe 2017 cũng gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về hệ thống truyền động và hệ thốn điện khiến nhiều chủ sở hữu thất vọng. Theo CarComplaints, Hyundai Elantra 2017 đã nhận được 692 khiếu nại của NHTSA và 4 lần triệu hồi. Hộp số ly hợp kép (DCT) trang bị trên một số phiên bản của mẫu xe này thường xuyên gặp vấn đề. Các chủ xe phản ánh về tình trạng chuyển số không mượt, chậm chạp khi tăng tốc và trong một số trường hợp, hộp số bị hỏng hoàn toàn. Những sự cố này đặc biệt phổ biến trong tình trạng giao thông phải dừng và đi liên tục, khiến việc lái xe trong thành phố trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, các chủ xe còn gặp sự cố với hệ thống thông tin giải trí, bao gồm màn hình bị treo, điều khiển không phản hồi và lỗi kết nối Bluetooth. Một phàn nàn phổ biến khác là sơn bị bong tróc, đặc biệt là ở mui xe và nóc xe. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất của xe nhưng lại làm giảm giá trị bán lại và tính thẩm mỹ của xe. Dù Hyundai Elantra 2017 đã được cải thiện ở một số khía cạnh so với những năm trước, nhưng những vấn đề đáng kể này vẫn khiến xe kém hấp dẫn đối với những người mua tìm kiếm trải nghiệm lái xe không gặp sự cố.