Những đồ dùng không nên lắp đặt khi cải tạo nhà ở cuối năm

Một số đồ dùng nội thất khi “lên hình” trông có vẻ sang trọng, hiện đại và thu hút. Tuy nhiên trên thực tế lại mang đến cho người sử dụng khá nhiều phiền phức và không đảm bảo tính thẩm mỹ. Tủ quần áo cửa kính Tủ quần áo cửa kính thực chất là loại tủ trưng bày, dùng để thể hiện rõ ràng màu sắc và kiểu dáng của trang phục. Trong trường hợp các loại quần áo có quá nhiều màu sắc và không được sắp xếp gọn gàng, dùng tủ kính sẽ rất lộn xộn và ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ. Vì thế, khi cải tạo nhà ở, bạn nên lựa chọn tủ quần áo có cửa bằng gỗ. Mặc dù tủ gỗ không làm toát lên vẻ đẹp hiện đại như tủ kính, nhưng sử dụng mẫu tủ này tránh làm lộ quần áo treo bên trong. Khi cải tạo nhà ở, gia chủ nên cân nhắc việc sử dụng tủ quần áo bằng kính. Ngoài ra còn giúp không gian căn phòng trở nên gọn gàng, sạch sẽ, vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao nếu bố trí khoa học. Bồn rửa mặt ghép bằng đá Bạn không nên lựa chọn bồn rửa mặt ghép bằng đá cho không gian sống của mình vì loại bồn này dễ bị bong tróc lớp keo dán, dễ bám bẩn và thoát nước kém. Trong khi đó loại bồn rửa mặt bằng đá nguyên khối lại được khuyến khích sử dụng nhờ vẻ đẹp sang trọng, thoát nước nhanh chóng, giúp việc vệ sinh diễn ra dễ dàng. Bồn rửa mặt ghép bằng đá rất dễ bong tróc và bám bẩn. Tuy nhiên, bồn rửa mặt bằng đá nguyên khối có giá thành cao nên bạn có thể lựa chọn bồn rửa mặt bằng sứ nguyên khối để tiết kiệm chi phí mà vẫn không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng hàng ngày. Gạch lát nền màu tối Một trong những lý do khiến nhiều gia đình lựa chọn gạch lát nền tối màu đó là gam màu tối tạo vẻ đẹp sang trọng, giúp ngôi nhà trông có vẻ sạch sẽ và thu hút hơn. Tuy nhiên, với những chủ nhà từng lát nền bằng gạch màu tối họ lại cho rằng gạch màu tối kén chọn không gian, không phù hợp với những căn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên. Gạch lát nền màu tối không phù hợp với những căn phòng có ánh sáng tự nhiên kém. Vì vậy, bạn nên chọn mua gạch lát nền sáng màu, họa tiết hoa văn tự nhiên với các đường vân nhẹ nhàng và tinh tế. Tuyệt đối tránh chọn gạch men có họa tiết thô gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, khiến không gian sống đánh mất tính hài hòa và cân đối. Ốp tường bếp bằng gạch men Tường bếp là khu vực thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ và những vết bẩn cứng đầu nên ốp gạch men không phải là lựa chọn tối ưu. Sau một thời gian sử dụng, các khe gạch sẽ bị ố vàng do bám nhiều bụi bẩn, đây cũng là môi trường lý tưởng để các loại vi khuẩn dễ dàng phát sinh. Ở khu vực tường bếp, bạn nên sử dụng đá tự nhiên để ốp phần mặt tiền, còn phần tường phía sau tủ bếp có thể dùng gạch vụn. Đây là phương án tốt nhất giúp bạn mang đến cho không gian nhà bếp vẻ đẹp hiện đại, sang trọng mà vẫn tiết kiệm tối đa chi phí. Giỏ kéo tủ âm tường Nhiều gia đình lựa chọn giỏ kéo tủ âm tường cho không gian nhà bếp để đựng các loại gia vị. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, món đồ này lộ rõ nhiều bất tiện như kéo ra kéo vào khó khăn, dễ làm đổ vỡ chai lọ thủy tinh, không đảm bảo an toàn khi bố trí trên cao. Trong quá trình sử dụng, món đồ này lộ rõ nhiều bất tiện như kéo ra kéo vào khó khăn, dễ làm đổ vỡ chai lọ thủy tinh. Bên cạnh đó, thiết kế giỏ kéo tủ âm tường chiếm không gian lớn nhưng không lưu trữ được nhiều đồ dùng, giá thành cao… Lắp tường nền treo tivi Các bức tường nền treo tivi gây ấn tượng với những ưu điểm như tính thẩm mỹ cao, mang đến cho không gian sống bầu không khí ấm cúng và sang trọng. Tuy nhiên, ý tưởng thiết kế này tồn tại không ít hạn chế khiến bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn lựa chọn. Cụ thể, chi phí lắp đặt các bức tường nền khá cao, không phù hợp với những mẫu tivi có kích thước lớn. Bên cạnh đó, khoảng trống giữa tường nền treo tivi và bức tường chính rất dễ tích tụ bụi bẩn, vệ sinh khó khăn do khe hở hẹp. Theo Gia đình và xã hội