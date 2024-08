Những điều nên và không nên khi cho bé ăn dặm lần đầu

Khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm, thức ăn đặc có thể được cho ăn theo bất kỳ thứ tự nào. Tuy nhiên, thịt xay nhuyễn, thịt gia cầm, đậu và ngũ cốc tăng cường chất sắt được khuyến khích là thực phẩm đầu tiên, đặc biệt nếu con bạn chủ yếu bú mẹ vì chúng cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Kết cấu mềm mại hơn rất quan trọng khi lần đầu tiên cho trẻ ăn dặm do đó mẹ nên xay nhuyễn.

Ngồi ăn một chỗ.

Không ăn vặt trước giờ ăn ít nhất 1 giờ.

Không bế rong.

Không đồ chơi, ti vi, hoạt hình trong khi ăn.

Không vừa ăn vừa uống nước.

Không kéo dài bữa ăn quá 30 phút.

Không nêm gia vị vào đồ ăn của trẻ cho đến khi trẻ được 1 tuổi.

Không cho trẻ nếm thử thức ăn người lớn.

Giờ ăn là giờ vui vẻ.

Thay đổi thực đơn hằng ngày.

3. Lưu ý về an toàn thực phẩm

Những lo ngại về an toàn thực phẩm đối với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bao gồm dị ứng thực phẩm, nghẹt thở và nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm . Hãy ghi nhớ những lời khuyên an toàn sau:

- Việc cho trẻ thử một loại thực phẩm mới mỗi lần trong vài ngày sẽ giúp bạn có thời gian theo dõi các phản ứng dị ứng của trẻ. Các thực phẩm có khả năng gây dị ứng như trứng, sữa, đậu nành, đậu phộng và cá. Trên thực tế, cho trẻ ăn thực phẩm có chứa đậu phộng ngay từ 4 - 6 tháng tuổi có thể giúp ngăn ngừa dị ứng đậu phộng. Các bậc cha mẹ lo ngại về dị ứng thực phẩm nên thảo luận về cách cho trẻ ăn những thực phẩm này với bác sĩ nhi khoa.

- Không cho bé ăn thức ăn đặc từ bình. Đây có thể là một nguy cơ gây nghẹt thở và mặc dù có quan niệm sai lầm phổ biến, việc cho ngũ cốc vào bình sữa sẽ không giúp trẻ ngủ suốt đêm.