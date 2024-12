Những điều lưu ý khi sử dụng lốp cũ cho ô tô

Sử dụng lốp ô tô cũ giúp tiết kiệm một khoản chi phí song cũng có những hạn chế nhất định người dùng cần lưu ý. Lốp xe cũ thường có giá rẻ hơn nhiều so với lốp mới, giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Việc sử dụng lốp cũ còn giúp giảm lượng rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi sử dụng lốp cũ, chủ xe cần chú ý một số vấn đề sau: Xác định năm sản xuất Dù là lốp cũ, người mua cũng cần tìm hiểu thời gian sản xuất lốp thông qua số dập nổi bên hông lốp xe. Theo đó, 4 số nhỏ nằm trong hình bầu dục là mã ngày tháng cho biết thời điểm sản xuất lốp xe. Chẳng hạn, số trên lốp là 4721 thì có nghĩa là lốp được sản xuất vào tuần thứ 47 của năm 2021. Kiểm tra độ mòn gai của lốp Chú ý độ mòn của gai lốp khi mua lốp cũ. (Ảnh minh họa) Gai lốp xe là bộ phận nhỏ nhưng rất quan trọng vì giúp tăng độ bám đường cho xe, giúp xe di chuyển trên đường không bị trơn trượt. Thông thường, gai lốp ô tô mới có độ dày khoảng 8mm. Sau một thời gian sử dụng, gai lốp sẽ bị mòn. Theo các chuyên gia có kinh nghiệm, nên thay lốp khi gai lốp bị mòn, không đồng đều hoặc chỉ còn khoảng 3mm. Khi mua lốp xe cũ, hãy chú ý đến gai lốp. Nếu gai lốp bị mòn ít thì có thể sử dụng trong thời gian dài. Ngược lại, nếu gai lốp bị mòn đáng kể, hãy cân nhắc kỹ vì có thể chỉ sử dụng được vài tháng. Không mua lốp đã qua sửa chữa Trước khi bán cho các cơ sở sửa chữa, một số lốp xe từng bị hỏng, dính đinh hoặc vật sắc nhọn...Do đó, xét về cơ bản, loại lốp này chất lượng kém hơn lốp bình thường, dễ bị nứt khi di chuyển trên đoạn đường không bằng phẳng, thậm chí dễ bị nổ, xịt lốp. Quan sát kỹ thành lốp Sau một thời gian dài sử dụng, thành lốp xe sẽ xuất hiện vết rạn nứt. Khi mua có thể kiểm tra bằng cách ấn mạnh ngón tay để xem lốp có vết rạn nứt hay không. Nếu lốp xe cũ có vết rạn khi ấn xuống thì không nên mua do không đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Chọn lốp phù hợp với xe Một chiếc lốp không thể phù hợp với mọi loại xe. Vì vậy, người mua cần nắm rõ loại lốp trên xe để có sự lựa chọn phù hợp. Chọn lốp xe phù hợp sẽ giúp đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và nâng cao hiệu suất lái xe. Minh Phương(tổng hợp)