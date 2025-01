Những điều không được làm trong nhà đêm Giao thừa năm nay

Do đó, vào đêm giao thừa, hãy cẩn thận khi di chuyển hoặc dọn dẹp đồ đạc để tránh làm rơi vỡ. Nếu chẳng may làm vỡ đồ, gia chủ nên nhẹ nhàng gom lại và nói những câu xoa dịu như "mảnh vỡ đi, may mắn đến", “xả xui xả xui” để tránh vận xui.

Kiêng đổ rác

Đổ rác trong đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 là điều không nên làm theo quan niệm của nhiều gia đình Việt. Việc làm này được cho là sẽ quét đi tài lộc và may mắn của gia đình. Nếu đổ rác trong thời khắc linh thiêng, gia đình có thể gặp khó khăn về tài chính trong năm mới. Do đó, nếu muốn căn nhà sạch sẽ, không còn rác, gia chủ nên dọn dẹp nhà cửa và đổ rác trước đêm giao thừa.

Không làm đổ dầu