Những điều đặc biệt ở Oscar 2024

Còn ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, kết quả được mong chờ hơn bởi sự đối đầu giữa Emma Stone (“Poor Things”) và Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”).

"The Zone of Interest" của đạo diễn Jonathan Glazer cũng đang nhận nhiều chú ý, được Variety đánh giá có khả năng làm nên kì tích và đánh bại "Oppenheimer" ở giải Phim hay nhất.

Trước đó, Lily Gladstone vừa thắng giải SAG (Hiệp hội Diễn viên), còn Emma Stone đã từng thắng Nữ chính xuất sắc tại Oscar.

Về phía Nam chính xuất sắc, nam chính của "Oppenheimer", Cillian Murphy đang là gương mặt được đánh giá cao trước những đối thủ như Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti... Tài tử người Ireland gần như không có đối thủ khi các diễn viên cùng được đề cử không nổi bật bằng.

Hạng mục Nam phụ xuất sắc khả năng cao sẽ thuộc về Robert Downey Jr ("Oppenheimer"). Ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc, Da’Vine Joy Randolph được dự đoán sẽ chiến thắng với vai diễn ấn tượng trong "The Holdovers".

Lễ trao giải Oscar 2024 được đánh giá dễ đoán. Ảnh: The Guardian

Theo Variety, giải thưởng quan trọng nhất là Phim hay nhất đang nghiêng lợi thế về "Oppenheimer". Nếu thắng giải, với doanh thu phòng vé toàn cầu khoảng 1 tỉ USD, phim sẽ trở thành bộ phim giành giải Phim hay nhất có doanh thu cao thứ 3 lịch sử, sau "Titanic" và "The Lord of the Rings: The Return of the King".