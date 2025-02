Những điều cần lưu ý khi sử dụng túi khí ô tô

Túi khí là thiết bị thụ động được lắp ẩn tại một số vị trí bên trong khoang xe và phần khung xe. Khi gặp sự cố nguy hiểm, hệ thống túi khí sẽ phồng lên tạo thành đệm hơi giúp giảm chấn thương cho người ngồi trong xe và nhanh chóng xẹp đi. Ở một số quốc gia, túi khí là trang bị bắt buộc trên xe cùng với dây an toàn. Tùy từng loại và vị trí lắp đặt mà túi khí có tác dụng bảo vệ khác nhau.

Dù là thiết bị hỗ trợ an toàn nhưng khi sử dụng túi khí, người dùng vẫn cần chú ý một số điểm sau để túi khí hoạt động hiệu quả, đồng thời tránh tai nạn không đáng có.

Luôn thắt dây an toàn

Luôn cài dây an toàn là một trong những nguyên tắc sử dụng túi khí trên ô tô. Thắt dây an toàn sẽ giúp phát huy hiệu quả tối đa của túi khí. Túi khí ô tô luôn được thử nghiệm cùng dây an toàn, thậm chí một số xe không kích hoạt túi khí nếu chưa cài dây an toàn.