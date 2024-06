Những điều cần lưu ý khi lái ô tô dưới trời mưa bão

Nếu trong trường hợp bắt buộc phải đi qua, người lái cần lưu ý không đạp thốc và nên giữ ga đều, đi số thấp. Bởi khi đi qua đoạn nước ngập, nếu đạp thốc ga sẽ dễ làm nước tràn lên khu vực lưới tản nhiệt và đi vào ống hút gió.

Dừng hẳn xe nếu mưa quá to, gió giật mạnh

Khi mưa quá lớn, mật độ hạt mưa dày thì dù cần gạt nước có hoạt động hết công suất cũng không đủ để đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Ngoài ra, khi trời mưa bão có gió lớn, các hàng cây bên đường có nguy cơ bị quật đổ, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Do đó trong trường hợp này, tài xế tốt nhất không nên cố đi tiếp. Thay vào đó nên tạm dừng, đỗ xe ở vị trí an toàn đợi trời bớt mưa rồi mới tiếp tục hành trình. Nên chọn những nơi cao ráo, thoáng đãng và không làm ảnh hưởng đến xe khác. Hãy tránh đỗ dưới gốc cây to khi trời mưa bão bởi các cây xanh có thể bị gãy cành, bật gốc và đổ vào xe.