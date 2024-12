Những điều bất ngờ đang chờ đợi 12 cung hoàng đạo trong tuần mới

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư sẽ gặp nhiều điều thú vị, Bọ Cạp làm gì cũng hanh thông. Hãy cùng trang Velida tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 9-12 đến ngày 15-12. Bạch Dương (21.3 – 19.4) Trong tuần mới, Bạch Dương sẽ có cơ hội chứng minh bản thân cũng như phát huy được khả năng của mình. Có thể cung hoàng đạo này sẽ cân nhắc một ý tưởng hoặc gợi ý của bạn bè hoặc người quen. Gợi ý có khả năng liên quan đến một loại hình đầu tư hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để sinh lời. Tuy nhiên, các kế hoạch dường như mất nhiều thời gian hơn dự định. Kim Ngưu (20.4 – 20.5) Kim Ngưu sẽ trải qua một tuần thú vị và năng động. Kim Ngưu sẽ tham dự một sự kiện khiến cung hoàng đạo này vô cùng hứng khởi, dồn tâm sức vào mục tiêu phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Trong tuần này, Kim Ngưu nên cẩn thận với giấy tờ, tài liệu hoặc thư từ. Song Tử (21.5 – 21.6) Tuần mới sẽ rất quan trọng đối với sự ổn định tài chính và kế hoạch của Song Tử. Do đó, hãy cẩn thận với các nguồn lực hiện tại và đừng mạo hiểm. Cố gắng tránh các khoản chi tiêu không cần thiết, bảo đảm mọi quyết định đưa ra đều thực tế. Hãy nhớ rằng trong tuần này, điều quan trọng là phải cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu. Cự Giải (22.6 – 22.7) Tuần này, Cự Giải sẽ tiếp đón khá nhiều khách đến chơi nhà hoặc nhận nhiều cuộc gọi điện thoại quan trọng. Ngoài ra, cũng có thể gặp lại người quen cũ. Các nam Cự Giải nhận được một khoản tiền bất ngờ.

Các nam Cự Giải nhận được một khoản tiền bất ngờ. Ảnh: AdobeStock Images Sư Tử (23.7 – 22.8) Sư Tử có khả năng sẽ thất vọng hoặc phải thay đổi kế hoạch. Trong tuần mới, cung hoàng đạo này nên cẩn thận với những chuyện liên quan đến tiền bạc, nhất là với người quen. Sư Tử hãy lên kế hoạch cho những công việc quan trọng vì may mắn, bất ngờ sẽ mỉm cười với cung hoàng đạo này. Xử Nữ (23.8 – 22.9) Đây là khoảng thời gian để Xử Nữ xác định và sắp xếp các kế hoạch. Trong tuần này, Xử Nữ có thể nhận được tài liệu quan trọng liên quan đến người thân. Ngoài ra, Xử Nữ nên tránh xung đột với phụ nữ. Cung hoàng đạo này cũng có thể phải hoàn tất một số việc liên quan đến tài sản mà bản thân hoặc gia đình đang sở hữu. Thiên Bình (23.9 – 23.10) Trong tuần này, Thiên Bình có thể bắt đầu một công việc mới (có thể chỉ là bán thời gian hay tạm thời) hoặc tham gia vào một dự án kinh doanh mới. Những Thiên Bình có người thân gặp vấn đề về sức khỏe thì việc điều trị khá thuận lợi. Bọ Cạp (24.10 – 21.11) Các kế hoạch, dự định của Bọ Cạp sẽ diễn ra suôn sẻ. Những chuyện liên quan đến gia đình đều hanh thông. Cung hoàng đạo này sẽ lên kế hoạch cho các chuyến đi vào cuối năm, có khả năng sẽ tự đi du lịch một mình. Nhân Mã (22.11 – 21.12) Nhân Mã sẽ gặp một vài vấn đề hoặc tình huống phức tạp, rất có thể liên quan đến vợ hoặc bạn gái. Thêm nữa, Nhân Mã chi tiêu nhiều hơn so với tuần trước. Thế nhưng, mọi kế hoạch đều trơn tru, không gặp bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào. Đây cũng là một tuần thuận lợi trong việc bán bất động sản hoặc các loại tài sản khác nếu cung hoàng đạo này có ý định đó. Ma Kết (22.12 – 19.1) Tuần này, họ hàng hay bạn bè của Ma Kết có thể cư xử hay nói lời thô lỗ, khiến cung hoàng đạo này thất vọng, cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, công việc trong tuần mới khá thuận lợi. Ma Kết sẽ có được những cơ hội làm việc mới. Bảo Bình (20.1 – 18.2) Các cuộc trao đổi với bạn bè, người thân có thể mang lại cho Bảo Bình những góc nhìn và ý tưởng mới. Vì vậy, hãy cân nhắc các gợi ý và đừng ngại bày tỏ ý kiến của mình. Những Bảo Bình làm việc trong lĩnh vực thương mại, thu nhập hoặc lợi nhuận tuần này đặc biệt tốt. Song Ngư (19.2 – 20.3) Có vẻ như tuần này sẽ tràn ngập nhiều cảm xúc và sự kiện gia đình. Điều quan trọng với Song Ngư là phải sẵn sàng chia sẻ cảm xúc bản thân, nói chuyện với những người thân yêu. Cung hoàng đạo này sẽ nhận được điều bất ngờ từ nửa kia. Theo Nguoilaodong