Những điều bạn cần biết khi muốn yêu cung hoàng đạo Nhân Mã

Cung hoàng đạo Nhân Mã còn có tên gọi khác là Cung Thủ hay Xạ Thủ. Là những người được sinh ra vào khoảng 23/11 - 21/12, cung hoàng đạo này có xu hướng thích tự do, mê dịch chuyển và triết lý. Cung hoàng đạo Nhân Mã thuộc nguyên tố Hỏa, là những người nóng tính, chán ghét sự ràng buộc, giáo điều và trách nhiệm. Nhìn chung, những người thuộc cung hoàng đạo Nhân Mã là những người đáng yêu, hòa đồng và có tính nghĩa hiệp. Người thuộc cung hoàng đạo này không thích nói dối, luôn cởi mở trong mọi chuyện và có trực giác tốt. Vì bản tính thích dịch chuyển và tâm hồn tự do nên Nhân Mã ghét sự ràng buộc, bất kể là phương diện về cuộc sống, tình cảm hay công việc. Ảnh: Pexels.com Về phương diện tình cảm, Nhân Mã tuy đào hoa nhưng lại là những người hơi “hẹp hòi”. Họ không phải là người rộng lượng để có thể tha thứ cho đối phương nếu người kia làm tổn thương hoặc phản bội họ. Trong số 12 cung hoàng đạo, cùng với Bảo Bình, Nhân Mã là cung hoàng đạo khiến người khác sợ phải lòng nhất. Là cung hoàng đạo thuộc nhóm biến đổi, những người thuộc cung Nhân Mã luôn bị cho là khó hiểu nhất. Điều đó gây ra không ít phiền hà cho cung hoàng đạo này. Muốn yêu và ở cạnh một người thuộc cung Nhân Mã không phải là điều dễ dàng. Việc “cầm dây cương” của “sinh vật nửa người nửa ngựa” này được xem là một hành động táo bạo. Và, khi có ý định muốn yêu thương và chăm sóc một Nhân Mã, bạn trước hết phải nắm rõ những điều sau: Luôn thành thật với suy nghĩ của họ Ảnh: Brandonwoelfel.com Một trong những đặc tính đặc trưng của cung hoàng đạo Nhân Mã là sự thẳng thắn. Điều này được xem là ưu điểm đồng thời cũng là nhược điểm của Nhân Mã. Trong tình yêu, vì suy nghĩ tôn trọng người yêu cũng như chính mình và mối quan hệ của cả hai mà cung hoàng đạo này luôn thành thật nói ra suy nghĩ của họ với người kia. Đừng nghĩ rằng điều này rắc rối hoặc phiền toái, vì chỉ khi yêu thương và tin tưởng ai đó thật lòng, Nhân Mã mới thành tâm như vậy. Hành động này cho thấy sự yêu thương và tôn trọng của cung hoàng đạo dành cho người mình yêu. Không thích ngồi một chỗ Ảnh: Pexels.com Những người thuộc cung hoàng đạo này khá “tăng động” và nhiệt tình. Hầu hết, trong những buổi hẹn hò, Nhân Mã luôn tạo ra cho người yêu những điều bất ngờ bằng cách thay đổi địa điểm cũng như cách thức hẹn hò. Vậy nên, nếu yêu Nhân Mã, bạn chớ có ngạc nhiên khi hôm nay đang ngả nghiêng theo tiếng nhạc xập xình thì ngày mai lại vỗ nhịp theo những tiếng hát xưa. Đồng thời, yêu cung hoàng đạo này, bạn phải học cách làm quen với việc “nay đây mai đó”, vì những người thuộc cung Nhân Mã chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Hy sinh vì người yêu Ảnh: Brandonwoelfel.com Nhân Mã là những người luôn hết lòng hết dạ vì kẻ khác, đặc biệt là người họ thương yêu. Người ta có 10 phần yêu, trao đi 7 phần còn giữ lại phần 3 cho mình. Những người thuộc cung hoàng đạo Nhân Mã không vậy, có bao nhiêu tin yêu, họ đem trao hết cho người yêu, không giữ lại gì. Dù biết đó là điều ngốc nghếch, thế nhưng họ vẫn cứ nhất quyết yêu đương theo cách của mình. Điều đó tuy có thể làm Nhân Mã hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng khiến họ rước lấy nhiều khổ đau. Con người của xã hội Ảnh: Pexels.com Những người thuộc cung Nhân Mã thường có tính cách hướng ngoại. Họ luôn cảm thấy thú vị và vui sướng khi ở cạnh và trò chuyện cùng mọi người. Một cuộc sống ẩn dật, buồn tẻ có thể làm cung hoàng đạo này “phát điên” vì chán nản. Yêu một người thuộc cung Nhân Mã tức là bạn phải làm quen với “sự ồn ào” của họ, làm quen với việc người mình thương có nhiều kẻ yêu thích và thậm chí là phải quen với việc là tâm điểm cho sự chú ý của mọi người. Cực kỳ quyến rũ Ảnh: Brandonwoelfel.com Người thuộc cung hoàng đạo Nhân Mã là những người thú vị. Họ luôn quyến rũ người khác theo cách riêng của họ. Không cần phải ăn mặc sexy hay “thả thính” người khác, sự quyến rũ của Nhân Mã xuất phát từ tính cách độc đáo của cung hoàng đạo này. Sự trẻ trung, hài hước và tinh nghịch của Nhân Mã giống như nam châm, có sức hút thực sự mạnh, làm bạn không thể nào “thoát” được. Một tính cách độc đáo khác được xem là sự quyến rũ của chòm sao này là khả năng thoát khỏi sự cám dỗ cực kỳ tốt. Điều này có nghĩa là, Nhân Mã có thể say mê một điều gì đó theo cách riêng của họ và bất thình lình kết thúc cuộc say mê đó bất cứ lúc nào, dù trong trường hợp gì. Và, khi họ đã không còn hứng thú thì dù bạn có trăm phương ngàn kế cũng chẳng thể nào thay đổi được sự kiên định của cung hoàng đạo này. Thích tán tỉnh người khác Ảnh: Brandonwoelfel.com Nhân Mã là một trong những “bậc thầy” về việc “thả thính”. Vì khả năng giao tiếp xã hội cũng như sự duyên dáng của mình mà Nhân Mã đã làm bao người phải “điêu đứng”. Tuy nhiên, họ chỉ “thả thính” hoặc đùa vui khi còn độc thân. Khi đã thực sự nghiêm túc trong một mối quan hệ, Nhân Mã sẽ trở thành người tình lý tưởng và cực kỳ chung thủy với người yêu. Dù bên cạnh có nhiều bóng hồng hoặc vệ tinh xoay quanh, người thuộc cung Nhân Mã cũng chẳng đoái hoài. Thế nên, nếu yêu phải một Nhân Mã, bạn sẽ chẳng bao giờ lo lắng về việc bị “cắm sừng” hoặc phản bội. Luôn tích cực Ảnh: Pexels.com Yêu một người thuộc cung hoàng đạo Nhân Mã, mỗi ngày của bạn đều là một món quà. Họ sẽ làm mọi cách khiến bạn được vui vẻ và thoải mái. Dù có buồn phiền hay chán nản, Nhân Mã sẽ luôn có cách để “giấu” đi buồn phiền trong bạn. Khi bạn rơi vào trạng thái cùng cực hay rớt xuống hố sâu đen tối của tinh thần, Nhân Mã sẽ ở cạnh và giúp bạn thoát khỏi niềm tiêu cực, đưa bạn tìm đến ánh sáng của hạnh phúc.Vì cung hoàng đạo này không thích người họ yêu thương đắm chìm trong buồn khổ nên họ sẽ tìm mọi cách để vực dậy tinh thần của bạn.