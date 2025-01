Những điểm nóng định đoạt trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều sở hữu những cái tên chất lượng, hứa hẹn tạo nên thế trận hấp dẫn ở chung kết ASEAN Cup 2024. Niềm hi vọng vào Xuân Son, Tiến Linh Từ đầu giải ASEAN Cup 2024 đến nay, tuyển Việt Nam trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công. Ngay cả khi gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng không đánh phủ đầu. Đó là lí do đội chủ yếu ghi bàn trong hiệp 2, bởi hiệp 1 họ nhập cuộc chậm. Trước Thái Lan, tuyển Việt Nam càng khó để mạo hiểm chơi đôi công. Việc đảm bảo phòng ngự theo đúng triết lí của huấn luyện viên Kim đồng thời tận dụng cơ hội phản công đòi hỏi những tiền đạo sắc bén. Xuân Son đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 5 bàn thắng. Ảnh: Minh Dân Trong 3 trận vừa qua, Xuân Son phần nào đã khỏa lấp được nỗi lo này. Anh ghi được 5 bàn và 3 kiến tạo tại ASEAN Cup 2024, chơi ăn ý với các đồng đội. Tiến Linh cũng đã có cho mình 3 pha lập công. Dàn hậu vệ Thái Lan sẽ khó đối phó hơn nhiều so với Singapore hay Myanmar, nên các chân sút của tuyển Việt Nam phải chớp thời cơ, chắt chiu từng pha lên bóng để giành lợi thế. Sự đáng gờm của Suphanat Mueanta Suphanat Mueanta đang có phong độ tốt cho tuyển Thái Lan. Đến nay, anh đã có 4 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 5 trận. Hồi tháng 9, trong trận giao hữu tại Mỹ Đình, chân sút sinh năm 2002 ghi bàn gỡ hòa vào lưới Filip Nguyễn (Thái Lan thắng chung cuộc 2-1). Suphanat cũng từng chọc thủng lưới Việt Nam tại SEA Games 2019. Khả năng tạo đột biến và kiến tạo của Suphanat khiến anh trở thành cái tên đáng chú ý bên cánh phải. Trước tốc độ, cách di chuyển nhanh nhẹn của Suphanat, hàng thủ của tuyển Việt Nam phải duy trì được kỉ luật và sự chủ động. Suphanat (phải) là ngòi nổ đáng gờm bên cánh phải của tuyển Thái Lan. Ảnh: Changsuek Vấn đề tâm lí Một yếu tố đáng lo khác là tuyển Việt Nam thường bị tâm lí khi đối đầu Thái Lan. Ở cả cấp đội tuyển trẻ lẫn tuyển quốc gia, mỗi khi chạm trán Thái Lan, các cầu thủ đều mang áp lực lớn. Kì vọng của người hâm mộ đối với những trận đại chiến này cũng làm toàn đội không có được trạng thái tinh thần tốt nhất khi ra sân. Ngược lại, Thái Lan luôn tự tin khi chạm trán Việt Nam. Trong suốt giải đấu vừa qua, họ cũng đã chứng minh được bản lĩnh. Sau khi thua Philippines ở lượt đi và bị dẫn bàn ở lượt về, Voi chiến vẫn giữ được sự bình tĩnh và giành vé vào chung kết sau 120 phút. Hàng tiền vệ tuyển Việt Nam phải chơi gắn kết và chủ động trước dàn sao tấn công của Thái Lan. Ảnh: Minh Dân Hiện tại, lối chơi của tuyển Việt Nam đã khởi sắc hơn khi có sự góp mặt của Xuân Son, nhưng nếu đá với những đôi chân nặng nề thì không dễ để giành lợi thế trước kình địch trên sân nhà.