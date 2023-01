Những điểm hái lộc đầu năm 'hot' nhất miền Bắc

Năm nay, như thông lệ, Hội xuân mở cổng trời sẽ được tổ chức tại Sun World Fansipan từ mùng 6 Tết đến mùng 9 tháng 2 Âm lịch. Hành trình du xuân bái Phật trên đỉnh thiêng Fansipan càng thêm ý nghĩa, khi du khách được tham dự lễ cầu quốc thái dân an. Mỗi du khách sẽ được nhận những tấm giấy đỏ, tượng trưng cho lời chúc may mắn, bình an cho năm mới.

Lên núi cao, xuống biển rộng, miền Bắc với những điểm đến chất lừ xứng đáng để bạn dành cả Tết này khám phá.

Tại Hạ Long, với khoảng 2.000 đảo nhỏ, hang động, đền chùa…, Tết này du khách hãy đón một chuyến du thuyền để dạo vịnh biển trong những ngày đông, để được hít hà sương giăng trên mặt biển, thả hồn phiêu diêu với những núi non mờ ảo trong sương... cảm nhận sự bình an tĩnh tại trong tâm hồn, đó là một chuyến đi thực sự giúp bạn sạc đầy năng lượng cho năm mới.

Còn với những ai đam mê khám phá, Sun World Ha Long là một lựa chọn. Thiên đường của những trải nghiệm khác biệt chào đón du khách với hành trình băng qua vịnh kỳ quan trên tuyến cáp treo đảo chiều đầu tiên ở châu Á, ngắm toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp từ vòng quay Mặt Trời, tham gia thế giới trò chơi hấp dẫn ở công viên Rồng, cảm nhận phong vị Nhật Bản tại đồi Mặt Trời thơ mộng với cầu Koi, vườn Nhật, hồ cá Koi hay những dấu ấn kiến trúc Nhật đặc sắc…

Du khách cũng sẽ được check-in thoả sức với các tiểu cảnh trang trí Tết, các mô hình mèo đáng yêu mừng năm Quý Mão, xem những phần biểu diễn sôi động trong trang phục “hoa cỏ mùa xuân” của các vũ công tại khu vườn Nhật.

Hoa hướng dương - loài hoa tượng trưng cho sự lạc quan, giàu sức sống luôn hướng về phía mặt trời cũng đang nở rộ, khoe sắc rực rỡ ở Ha Long.