Những cú trượt ngã của ca sĩ Chi Dân

Sau khi khóc xin lỗi khán giả cùng lời hứa sửa sai, mới đây ca sĩ Chi Dân cùng một số người lại bị giữ vì nghi vấn liên quan đến sử dụng ma túy.

Như VietNamNet thông tin, Công an quận Tân Bình, TPHCM đang điều tra vụ việc ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi) cùng một số người nghi vấn sử dụng ma túy.

Chi Dân sinh năm 1989, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ, nhạc sĩ với sở trường nhạc pop, ballad. Năm 2013, Chi Dân liên tục tạo ra các bản hit như: Mất trí nhớ, Điều anh biết, Người tôi yêu, 1234… Chi Dân cũng là tác giả một số bản hit của đồng nghiệp, trong đó có "Anh muốn em sống sao" do Bảo Anh thể hiện.

Năm 2017, Chi Dân từng nhận giải Mai vàng ở hạng mục "10 nghệ sĩ của năm” và lọt top 5 Nghệ sĩ xuất sắc châu Á (Best Asian artist in Vietnam) trong danh sách đề cử giải thưởng MAMA (Mnet Asian Music Awards - Giải thưởng Âm nhạc Châu Á Mnet).

Những năm gần đây, Chi Dân hoạt động âm nhạc không đều đặn như trước, anh ít ra sản phẩm cũng như đi hát.

Trên mạng xã hội, nam ca sĩ chỉ hay khoe hình ảnh cuộc sống sang chảnh trong căn hộ cao cấp tại TPHCM, đi xe tiền tỷ, thường xuyên du lịch nhiều quốc gia.

Chi Dân khá kín tiếng đời tư. Nam ca sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cả hai đều từ chối bình luận thêm.

Năm 2021, Chi Dân suy sụp tinh thần khi mẹ qua đời. Anh thường chia sẻ những dòng tâm sự về mẹ trên trang cá nhân, bày tỏ nỗi day dứt vì chưa hoàn thành tâm nguyện đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới.

Sau cú sốc, Chi Dân gần như ở ẩn, ít đi diễn, sau đó trở lại với hình ảnh nữ tính khác lạ khiến khán giả hoài nghi anh phẫu thuật thẩm mỹ. Ca sĩ nói mình vẫn ổn và chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới.

Tháng 4/2023, internet rộ tin "Chi Dân bị bắt vì sử dụng chất kích thích" qua tấm ảnh một người đàn ông có ngoại hình tương tự nam ca sĩ. Vài ngày sau, Chi Dân livestream, khóc nói đã chiêm nghiệm nhiều về "những chuyện xảy ra", hứa "trở thành người tốt hơn, từ nay sẽ sống nghiêm túc với đời, với nghề". Anh mong được các fan thông cảm, bỏ qua, cho mình cơ hội cống hiến cho âm nhạc.

Trong hơn 26 phút phát trực tiếp, Chi Dân chỉ dành khoảng 2 phút để chia sẻ về lý do không xuất hiện suốt thời gian qua và tình trạng hiện tại nhưng không phản hồi tin đồn bị bắt vì sử dụng chất kích thích. Anh đề cập những cụm từ như "xin lỗi", "sống không đúng", "khiến fan buồn và thất vọng", "mong được fan bỏ qua và thông cảm", "hứa sẽ thay đổi"... mà không rõ xin lỗi về vấn đề gì, vì sao phải thay đổi và mong được bỏ qua chuyện gì. Sau sự kiện này, cái tên Chi Dân gần như mất hút khỏi làng giải trí.