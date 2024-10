Bão số 3 càn quét qua Quảng Ninh khiến hàng trăm nghìn cây xanh bị gãy, đổ, bật gốc. Lực lượng chức năng phải cắt bỏ cành bị hư hại để trồng lại. Sau 3 tuần, cây xanh trên nhiều tuyến phố ở Hạ Long đang bắt đầu ra chồi non xanh biếc. Những chồi non vươn mình sau bão. Sau 3 tuần, những thân cây bị bão quật đổ nay đã mọc chồi non.

Với sức sống mãnh liệt, cây hoa bằng lăng nhanh chóng mọc cành lá sum suê.

Cây xanh khu vực công viên Lán Bè hầu hết phải trồng lại nay cũng mọc chồi non xanh biếc.

Những cây may mắn không bị gãy đổ, nay mọc thêm lá tạo nên một màu xanh ít thấy vào mùa thu.

Loạt cây bàng lá nhỏ bị bão quật tan tác, gãy ngang thân nay cũng vươn cành lá trở lại.

Nhân viên môi trường phải thường xuyên chăm sóc cây xanh vì sau bão, toàn thành phố Hạ Long còn rất ít cây trụ vững.

"Trước đây mỗi ngày chỉ tưới 1 lần vào buổi sáng hoặc buổi chiều, nay chúng tôi phải tăng cường tưới ngày 2 lần và bổ sung chất dinh dưỡng cho cây. Sau bão không còn cây nào nguyên vẹn nhưng may mắn số lượng cây chết sau khi trồng lại rất ít", chị Lương, công nhân chăm sóc cây xanh cho biết.

Bão không chỉ quật đổ, bẻ gãy những cây vừa và nhỏ mà ngay những cây cổ thụ to lớn cũng bị bão đánh bật gốc.

"Rất mong Hạ Long sớm lấy lại màu xanh như trước đây để chúng tôi ngày ngày được ngắm nhìn, hít thở không khí trong lành. Cơn bão quá khủng khiếp nhưng mọi thứ đã qua đi, cuộc sống bình thường đang dần trở lại", anh N.V.T, cư dân phường Bạch Đằng nói.

Cơn bão số 3 càn quét qua Hạ Long khiến hơn 70% cây xanh của thành phố này bị gãy đổ, bật gốc.

Chỉ sau 1 tuần, hệ thống cây xanh của thành phố đã được trồng lại, thay mới những cây bị gãy ngang thân. Với khí hậu có mưa và mát, cây xanh sẽ nhanh chóng phát triển, phủ xanh nhiều tuyến phố của Hạ Long trong khoảng 1 năm nữa.

Hoàng Dương - Quốc Nam