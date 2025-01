Những chiếc smartphone được mong chờ nhất năm 2025

Các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Google và Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt loạt smartphone 2025 với nhiều cải tiến camera, màn hình và ứng dụng AI. Apple iPhone 17 Slim Apple dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt bốn phiên bản iPhone mới trong năm 2025, với một điểm đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản iPhone 17 Slim, thay thế cho phiên bản "Plus" hiện tại. Thiết kế mỏng nhẹ, màn hình với tần số quét cao và khả năng điều chỉnh linh hoạt, cùng với việc nâng cấp camera selfie lên độ phân giải 24MP, là những điểm nhấn được mong đợi trên mẫu smartphone này. Apple có thể thay thế phiên bản iPhone 17 Plus bằng iPhone 17 Slim. Ảnh: 9to5mac Ngoài ra, các nguồn tin cũng cho biết, dòng iPhone 17 series sẽ sở hữu công nghệ màn hình có tần số quét linh hoạt, mang đến trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng. Samsung Galaxy S25 và S25 Ultra Samsung cũng chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng Galaxy S25 vào đầu năm 2025. Dự kiến sẽ có ba phiên bản: Galaxy S25 tiêu chuẩn, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra. Cả ba model này có thể được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite mới nhất, giúp tăng cường hiệu suất đáng kể. Samsung Galaxy S25 series tập trung vào tính năng AI. Ảnh: Yahoo Tech Trong khi phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn có thể vẫn sử dụng cảm biến camera tương tự như Galaxy S24, thì các phiên bản cao cấp như Galaxy S25 Ultra được kỳ vọng sẽ mang đến những cải tiến về camera và màn hình. Đặc biệt, One UI 7, giao diện người dùng hoàn toàn mới, sẽ là một trong những tính năng đáng chú ý, mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà và thú vị được nhiều người mong chờ. Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 Samsung dự kiến sẽ tiếp tục cho ra mắt Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 vào mùa hè năm 2025. Mặc dù thông tin chi tiết về các mẫu điện thoại này còn khá ít, nhưng có thể chắc chắn rằng cả hai sẽ được nâng cấp về bộ vi xử lý, camera và thiết kế. Đặc biệt, tin đồn cho rằng Samsung sẽ ra mắt một phiên bản "Fan Edition" giá rẻ của Galaxy Z Flip 7, mở ra cơ hội tiếp cận smartphone gập cho nhiều người dùng hơn. Bộ đôi gập của nhà Samsung sẽ được nâng cấp cấu hình. Ảnh: Yahoo Tech Google Pixel 10 và Pixel 10 Fold Google không đứng ngoài cuộc chơi với dòng Pixel 10 dự kiến ra mắt trong năm 2025. Pixel 10 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của các tính năng AI, đặc biệt là trong việc chỉnh sửa ảnh và video. Bên cạnh đó, phiên bản gập Google Pixel 10 Pro Fold hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ với những cải tiến về màn hình và công nghệ gập. Một thông tin thú vị là Google có thể ra mắt phiên bản giá rẻ Pixel 9A sớm hơn thường lệ vào tháng 3, để cạnh tranh trực tiếp với các dòng iPhone SE. Google cũng không đứng ngoài cuộc chơi smartphone 2025. Ảnh: Yahoo Tech Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Ultra sẽ là một trong những flagship nổi bật của Xiaomi vào đầu năm 2025. Dự kiến, chiếc điện thoại này sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, màn hình cong siêu nhỏ LTPO 2K và hệ thống camera ấn tượng với cảm biến chính 50MP và ống kính tele tiềm vọng 200MP. Flaship được kỳ vọng nhiều của Xiaomi. Ảnh: Yahoo Tech Pin của Xiaomi 15 Ultra sẽ có dung lượng từ 5.450mAh đến 5.800mAh, hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc không dây 80W, với khả năng chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP68 và IP69. Đây là một trong những mẫu smartphone được kỳ vọng có khả năng zoom quang học ấn tượng và hiệu suất mạnh mẽ.