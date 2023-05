Những chiếc iPhone đặc biệt của mafia Italy

Số series của container chứa ma túy cũng được gửi tới Bruzzaniti thông qua chiếc điện thoại này. Thông qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định chiếc điện thoại được mã hóa bởi một công ty có tên là No. 1 Business Communication (No. 1 BC).

Theo hồ sơ tòa án, trong số các tin nhắn bị chặn từ Sky, một nhóm tội phạm Albania trao đổi về việc trả hơn 10.000 USD cho khoảng nửa tá smartphone của No. 1 BC. Tại thời điểm đó, nhóm này tin rằng thiết bị di động của No. 1 BC mới là nơi an toàn nhất thế giới.

Những chiếc iPhone đặc biệt

Những cái tên có liên quan đến No. 1 BC sau đó được xác định bao gồm một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ, một chuyên gia công nghệ người Ukraine và đặc biệt là một tội phạm buôn ma túy và rửa tiền đã bị kết án.

Cuộc điều tra vẽ nên bức tranh về một tổ chức đã tồn tại trong bóng tối trong nhiều năm, nhưng gần đây đã thu hút được nhiều sự chú ý trong giới tội phạm có tổ chức sau khi các cơ quan chức năng triệt phá những mạng lưới của thế giới ngầm như Sky hay Encrochat.

Theo hồ sơ kinh doanh, No.1 BC được đăng ký địa chỉ ở Msida, Malta do Jack Burstein, một chủ ngân hàng người Mỹ gốc Ba Lan thành lập vào năm 2009.

No. 1 BC thu hút được nhiều sự chú ý trong giới tội phạm có tổ chức sau khi các cơ quan chức năng triệt phá những mạng lưới của thế giới ngầm như Sky hay Encrochat. Ảnh: Vice.



Ngay sau khi ra mắt, Anton Isser, CEO của No. 1 BC, cho biết smartphone của họ là "giải pháp mang tính cách mạng để bảo vệ thông tin liên lạc bằng giọng nói".

Vào thời điểm đó, No. 1 BC vẫn là một công ty hợp pháp trong lĩnh vực điện thoại mã hóa, với giải pháp phần mềm được cài đặt trên thẻ SD cung cấp các cuộc gọi “chống chạm”.