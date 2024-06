Những chiếc ghế vỡ và góc buồn nhất EURO 2024

EURO là hội hè đình đám, là vui ngất trời, xả tràn cảm xúc, là ‘quẩy’ tưng bừng để tận hưởng. Nhưng cuộc trưng bày những chiếc ghế xanh – vàng chỉ gợi lên nỗi ngậm ngùi xót xa.

Người đứng ra ‘khai mạc’ triển lãm này chính là Chủ tịch LĐBĐ Ukraine (UAF) Andriy Shevchenko, cựu tiền đạo AC Milan từng giành Qủa bóng vàng châu Âu.

Andriy Shevchenko giới thiệu về những chiếc ghế ở sân Sonyachny

Sheva đến Đức vừa để ủy lạo ĐTQG do người đồng đội cũ Sergy Rebrov dẫn dắt, vừa để nói với truyền thông về mục đích của cuộc triển lãm này: “ngay cả khi sân bóng hoặc khán đài không thể chịu được đạn pháo của Nga, chúng tôi cũng không bao giờ ngừng đứng lên vì đất nước và để thế giới hiểu về cuộc chiến tàn khốc này”, theo Reuters.

3 hàng ghế nhỏ xếp thành hai khối xanh – vàng theo màu cờ Ukraine, bên dưới tấm bảng có dòng chữ: “A Kharkiv stadium, built for EURO 2012, destroyed by Russian shells in 2022”.