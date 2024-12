Những chiếc điện thoại Trung Quốc chụp ảnh đẹp nhất trên thị trường

Các dòng smartphone đến từ Trung Quốc đang mang lại "luồng gió mới" trong nhiếp ảnh điện thoại, với những nâng cấp phần cứng cũng như tích hợp thêm AI. Có thể thấy thị trường điện thoại trong năm 2024, ngoài cuộc đua cấu hình, thì việc nâng cấp khả năng chụp ảnh bằng phần cứng, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp người dùng có thể dễ dàng tạo ra những bức ảnh ấn tượng chỉ từ chiếc điện thoại thông minh. Đáng chú ý, ngoài những sản phẩm cao cấp của 2 "ông lớn" Apple và Samsung, các hãng điện thoại Trung Quốc còn cho thấy việc đầu tư nghiêm túc, khi hợp tác với các thương hiệu máy ảnh, ống kính nổi tiếng mang đến những chiếc điện thoại mạnh về phần cứng, cũng như hỗ trợ đáng kể từ AI. Có thể thấy rằng, những dòng điện thoại như Xiaomi 14 Ultra, Oppo Find X8 Pro hay Huawei Pura 70 Ultra, Vivo X200 Pro thời điểm cuối năm đang mang lại "luồng gió mới" trong nhiếp ảnh điện thoại. Ở nhiều trường hợp, những chiếc điện thoại mang thương hiệu Trung Quốc còn mang đến trải nghiệm cũng như những bức ảnh xử lý tốt hơn các "ông lớn" trong ngành. Xiaomi 14 Ultra - 30 triệu đồng Kết hợp cùng hãng máy ảnh cao cấp Leica, Xiaomi mang đến chiếc điện thoại phục vụ chủ yếu cho những người yêu thích nhiếp ảnh trên di động, mang lại sự khác biệt so với đa phần những mẫu máy trên thị trường. Xiaomi 14 Ultra là phép thử của hãng này, khi đây là lần đầu Xiaomi thử sức ở phân khúc cao cấp, với mức giá hơn 30 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Xiaomi 14 Ultra. Về phần cứng, Xiaomi 14 Ultra sở hữu máy ảnh tốt hàng đầu với camera chính có cảm biến 1 inch Sony LYT-900, độ phân giải 50 megapixel. Ống kính này có tiêu cự 23 mm, độ mở thay đổi f/1.63-4.0, lấy sáng nhiều hơn 136% so với 13 Ultra năm ngoái. Hai ống tele với khả năng zoom 3.2x (75 mm) và 5x (120 mm), đều dùng cảm biến chất lượng tốt Sony IMX858. Ngoài ra còn một ống kính góc siêu rộng tiêu cự 12 mm f/1.8. Với vòng phụ kiện đi kèm, người dùng có thể gắn thêm các filter khác nhau. Oppo Find X8 Pro - 30 triệu đồng Mẫu máy Find X8 Series năm nay không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn nâng cao trải nghiệm thực tế, đặc biệt là trong nhiếp ảnh di động và tính năng thông minh. Hệ thống camera sau của Find X8 Pro bao gồm bốn ống kính, mỗi ống kính được thiết kế để đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Camera siêu rộng 50MP với kích thước cảm biến 1/2.75’’ và tiêu cự 15 mm là lựa chọn lý tưởng cho ảnh phong cảnh hoặc nhóm, nhờ khả năng ghi lại không gian rộng lớn với độ chi tiết tốt. Camera chính 50MP sở hữu cảm biến lớn 1/1.4’’, tích hợp chống rung quang học (OIS) và tiêu cự 23 mm, hoạt động hiệu quả trong cả điều kiện ánh sáng ban ngày và ánh sáng yếu. Bên cạnh đó, hai camera tele 50MP cũng được tích hợp khả năng zoom quang học 3x và 6x, với các tiêu cự lần lượt là 73 mm và 135 mm, mang lại lợi thế trong việc chụp chân dung và chụp ảnh từ xa mà vẫn duy trì được độ chi tiết và màu sắc chân thực. Oppo Find X8 Pro. Camera trước 32MP với cảm biến 1/2.74’’ và tiêu cự 21 mm cũng là một ống kính chất lượng cao, hỗ trợ các tính năng AI giúp cải thiện chất lượng hình ảnh selfie, đảm bảo khả năng tái tạo nét đẹp tự nhiên trong mọi điều kiện ánh sáng. Ngoài ra, chế độ Burst Shot trên OPPO Find X8 Pro cho phép chụp liên tục với tốc độ cao, lên đến 200 ảnh trong 30 giây, đảm bảo không có độ trễ. Nhờ khả năng nhận dạng tư thế và dáng bộ cơ thể theo thời gian thực, cùng công nghệ phơi sáng kép tức thời, chế độ này giúp ghi lại chi tiết các chuyển động mượt mà, phù hợp cho các khoảnh khắc hành động nhanh hoặc thể thao. Huawei Pura 70 Ultra - 35 triệu đồng Tháng 4 năm nay, Huawei trình làng dòng Pura 70 mới nhất, với cái tên đáng chú ý là Pura 70 Ultra mang đến hệ thống camera cao cấp. Sản phẩm có cảm biến chính 50 MP 1 inch, cảm biến siêu rộng 40 MP và cảm biến tele macro 50 MP. Trong đó, camera chính có thể thu vào và kéo ra liền mạch, với độ bền có thể chịu được ít nhất 300.000 chu kỳ. Huawei Pura 70 Ultra. Hơn nữa, khẩu độ linh hoạt của camera chính (f/1.6 đến f/4.0) và tính năng ổn định dịch chuyển cảm biến đảm bảo mang lại kết quả chụp ảnh ở cấp độ chuyên nghiệp. Pura 70 Ultra có khả năng zoom quang 3,5x và zoom kỹ thuật số 100x. Để có những bức ảnh ổn định, công ty đã triển khai tính năng chống rung AIS (sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo - AI). Trong khi đó, mặt trước điện thoại trang bị camera 13 MP. Vivo X200 Pro - 19 triệu đồng Phiên bản cao cấp nhất vivo X200 Pro năm nay nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng bởi những nâng cấp phần cứng bên trong gây ấn tượng. Cụm camera hình tròn với 4 ống kính cùng đèn flash bên trong, logo Zeiss nổi bật và phần viền bên ngoài được làm bóng nên trông tổng thể mặt lưng khá hầm hố và sang trọng. Hệ thống 3 camera sau với cảm biến chính LYT-818 50MP 23 mm, cảm biến APO Super Telephoto siêu lớn 200MP với tiêu cự 85 mm, cảm biến góc siêu rộng Samsung JN1 50MP 15 mm và một cảm biến Laser AF. Vivo X200 Pro. Hệ thống camera trên X200 Pro năm nay vẫn sẽ được hợp tác với Zeiss T* như các thế hệ dòng X series trước đây. Camera trước có độ phân giải tương tự như thế hệ trước là 20MP, tiêu cự 20 mm. Ngoài ra mẫu máy này còn được trang bị con chip xử lí hình ảnh V3+ hoàn toàn mới do chính hãng này tự nghiên cứu và phát triển. Với những bức ảnh chụp từ camera chính ở chế độ Sống Động, màu sắc và các chi tiết trong ảnh được tái tạo lại đầy đủ, sắc nét. Với cảm biến LYT-818 mới này, chất lượng ảnh từ camera chính không hề kém cạnh so với những cảm biến 1 inch của các mẫu máy khác. Honor 300 Ultra - 15,7 triệu đồng Honor 300 Ultra ra mắt nổi bật với hệ thống camera tiên tiến. Cụ thể, máy sở hữu camera kính tiềm vọng 50MP với cảm biến IMX858, mang đến khả năng zoom quang học 3.8x và khẩu độ f/3.0, giúp người dùng ghi lại mọi khoảnh khắc với chất lượng sắc nét. Thêm vào đó, smartphone vẫn duy trì các tính năng chụp ảnh độc đáo như chế độ Harcourt Portrait, giúp tái tạo hiệu ứng ánh sáng chân thực giống như trong các studio nổi tiếng ở Paris. Công nghệ AI Light Control Engine còn hỗ trợ việc tái tạo bóng đổ và ánh sáng một cách chính xác hơn, giúp mỗi bức ảnh trở nên sống động và tự nhiên. Honor 300 Ultra. Bên cạnh đó, Honor 300 Ultra còn trang bị camera chính 50MP sử dụng cảm biến IMX906, kết hợp với công nghệ chống rung quang học OIS, đảm bảo chất lượng ảnh ổn định ngay cả trong những điều kiện ánh sáng yếu. Máy còn có camera góc siêu rộng 12MP, mang đến khả năng chụp ảnh phong cảnh và nhóm người cực kỳ ấn tượng. Honor 300 Ultra có hai phiên bản màu sắc: Trắng Camellia và Đen Ink Rock. Giá bán khởi điểm từ 4.199 CNY (khoảng 14 triệu đồng) và cao nhất là 4.699 CNY (khoảng 15,7 triệu đồng) cho phiên bản RAM 16GB và bộ nhớ 1TB. Máy sẽ chính thức lên kệ tại Trung Quốc vào ngày 6/12. Dự kiến, Honor sẽ sớm mang dòng 300 series ra thị trường quốc tế, tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc Honor 300 Ultra có được phân phối rộng rãi hay không. Chí Hiếu