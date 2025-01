Những chiếc Copilot+ PC giá dưới 600 USD sẽ sớm phổ biến

Với nhiều ưu đãi và khuyến mại đặc biệt, Copilot+ PC với bộ xử lý Snapdragon đã có giá cả phải chăng hơn nhiều so với ban đầu. Tuy nhiên, Qualcomm muốn hạ giá Copilot+ PC xuống nhiều hơn nữa bằng việc giới thiệu một chip mới cho các thiết bị nằm trong phạm vi 600 USD. Điều này được công ty thực hiện tại CES 2025 khi giới thiệu một mẫu chip Snapdragon mới nhằm biến điều đó thành hiện thực. Trong tuyên bố về chip Snapdragon mới, Qualcomm cho biết: “Biến đổi trải nghiệm PC với bộ xử lý được thiết kế riêng cho lối sống năng động khi di chuyển ngày nay với mức giá phải chăng. Mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc và thời lượng pin cả ngày với CPU phản hồi nhanh và hiệu quả, GPU tích hợp và NPU đột phá. Tất cả tạo nên bước nhảy vọt về mặt điện toán, với AI tích hợp giúp bạn đạt được nhiều hơn và dễ sử dụng để đơn giản hóa các tác vụ một cách dễ dàng. Tận dụng tối đa Copilot+ PC của bạn bất cứ nơi nào bạn đến”. Cơ hội tiếp cận Copilot+ PC dễ dàng hơn Chip Snapdragon X1-26-100 mới (chỉ gọi với cái tên đơn giản là Snapdragon X) sẽ gia nhập cùng các mẫu chip Snapdragon X Plus và Elite khác trong dòng sản phẩm. Nói một cách ngắn gọn, đây là chip Snapdragon X Plus 8 lõi (X1P-42-100) có xung nhịp thấp hơn, 3,0 GHz thay vì 3,4 GHz. GPU, NPU, bộ nhớ, bộ nhớ đệm và lõi đều giống nhau. Bằng cách giữ nguyên NPU, Qualcomm đảm bảo người dùng có thể có cùng trải nghiệm hỗ trợ AI mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Ngoài ra, việc có cùng GPU cho phép đầu ra hiển thị tốt hơn, với bộ xử lý có thể cung cấp năng lượng cho ba màn hình 4K 60Hz ngoài hoặc hai màn hình 5K 60Hz/4K 120Hz. Con chip này cũng hỗ trợ Wi-Fi 7 và tùy chọn 5G, mã hóa và giải mã AV1 và phát trực tuyến 4K HDR. Số lõi

Xung nhịp

Bộ nhớ đệm

GPU

NPU

Bộ nhớ

X1P-42-100

8

3,4GHz

30 MB

1,7 TFLOPS

45 TOPS

LPDDR5x-8448

X1-26-100

8

3.0GHz

30 MB

1,7 TFLOPS

45 TOPS

LPDDR5x-8448

Những thiết bị đầu tiên có chip Snapdragon X mới sẽ xuất hiện tại CES 2025. Ngoài ra, cuối cùng chúng ta cũng sắp thấy Qualcomm thực hiện lời hứa mở rộng chip ARM c sang các dạng thức khác. Công ty cho biết chiếc PC mini đầu tiên có chip Snapdragon X Series sẽ được ra mắt tại CES 2025.