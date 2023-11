Những cầu thủ đầu tiên chia tay đội tuyển Việt Nam

Ngoài ra, 8 cầu thủ trẻ gồm Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Nguyễn Quang Huy (Bà Rịa Vũng Tàu), tiền vệ Hà Văn Phương (Công an Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (Sông Lam Nghệ An), Trần Nam Hải (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Thái Quốc Cường (Bà Rịa Vũng Tàu), tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Đông Á Thanh Hóa) và Bùi Vĩ Hào (Bình Dương) cũng được trả về câu lạc bộ.