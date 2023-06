Những câu chuyện nối dài về điện

Với Campuchia, EVN bán điện cao áp 220 kv đến Phnom Penh với giá theo giờ và theo mùa; giá mùa khô và giờ cao điểm là 12,87 cent/1 kWh; giờ bình thường là 11,44cent/1kwh; còn giờ thấp điểm là 9,72 cent/1 kWh. Mùa mưa thì giá thấp hơn một ít.

Với Trung Quốc, trong khoảng thời gian 2005-2006, theo tính toán thì 6 tỉnh phía Bắc phải cắt điện vì thiếu điện nghiêm trọng. Đây là những tỉnh biên giới có liên quan đến an ninh và đời sống người dân vùng cao, EVN tính sơ bộ 2 phương án cấp điện:

Phương án 1 là lắp 6 nhà máy diesel tại 6 tỉnh với vốn đầu tư khoảng 1.000-1.500 tỷ đồng, chạy dầu DO, giá thành 2.500-3.000đ/1 kWh, thời gian thiết kế, đặt hàng thiết bị, xây dựng khoảng 2 -3 năm.

Phương án 2 là xây dựng nhà máy chạy than, thời gian xây dựng 5 -6 năm, vốn đầu tư khoảng 7.000-9.000 tỷ đồng, công suất 1.000 MW để kết hợp cấp điện cho 1 số địa phương khác ở phía Bắc.

Tuy nhiên, cả 2 phương án đều không khả thi vì số vốn đầu tư lớn và không kịp tiến độ.

Trước tình hình đó, EVN đàm phán mua điện từ Trung Quốc và rất may là họ rất nhiệt tình và sẵn sàng xây dựng đường dây 220 kv cấp điện cho Việt Nam.

Hồi đó, cả hai bên làm việc liên tục trong 3 ngày để ký các thỏa thuận về xây dựng, đấu nối lưới, phương thức vận hành, các điều khoản hợp đồng mua bán điện. Ngay sau đó, hai bên rải quân khảo sát, phóng tuyến, thiết kế xong móng nào là duyệt ngay để thi công dù địa hình xây dựng cả 2 bên đều hiểm trở. Hai bên trao đổi, đôn đốc, đưa ra các biện pháp thi công sáng tạo và táo bạo nhất, cùng nhau cùng xây dựng đường dây điện mỗi bên, cuối cùng cả 2 bên đều đạt tiến độ.

Phía Việt Nam có 2 xuất tuyến là Hà Giang đi Mutalang và Lào Cai đi Guman. Tổng giá trị xây dựng 2 đường dây 220kv phía Việt Nam là khoảng 215 tỷ đồng.

Hợp đồng mua bán điện có hiệu lực thi hành ngay, với giá có thể nói là hữu nghị 4,5 cent/1kwh, hàng năm có tính trượt giá theo thông lệ quốc tế. Điều đáng mừng là 6 tỉnh phía Bắc không bị cắt điện.

Đến nay, việc này vẫn duy trì, EVN đàm phán mua sản lượng điện 220 kv theo mùa, mùa khô giá 6,32 cent/1 kWh, mùa mưa giá 5.17 cent/1kwh, thấp hơn so với giá phát nhiệt điện FO, DO và thấp hơn so với giá nhiệt điện than và điện mặt trời 9,35 cent/1kwh.

Trong khi đó, mức giá trên được duy trì trong lúc họ cũng đang thiếu điện. Về lâu dài, EVN vẫn đang tìm giải pháp phát triển các nguồn điện để chủ động cung cấp điện.