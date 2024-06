Những cái nhất tại EURO 2024

Dù không phải đội bóng có tuổi trung bình lớn nhất như Scotland nhưng Thụy Sỹ lại dẫn đầu về số cầu thủ từ 30 tuổi trở lên (10 người). Vì thế có thể xếp đội bóng này ‘Á quân’ cho Croatia.

-Cầu thủ ‘nhiều kinh nghiệm’ nhất: Ronaldo với 207 lần khoác áo ĐTQG đương nhiên ‘vô đối’. Đứng sau anh là Pepe (137).

-Cầu thủ có tỷ lệ bàn thắng/trận cao nhất: Romelu Lukaku với 85 bàn/115 trận cho ĐTQG đạt 0,74%, đứng sau là Niclas Fullkrug (Đức) với 11 bàn/16 trận đạt 0,69%. Thứ ba là Harry Kane (Anh) cùng 0,69% với 63 bàn/91 trận. Ronaldo dù ghi đến 130 bàn/207 trận chỉ đứng thứ 5 với 0,63%.

-Sân vận động lớn nhất: Olympiastadion tại Berlin với 71.000 chỗ ngồi. Sân được xây dựng năm 1936 dưới thời Đức Quốc xã. Sức chứa tối đa của sân là hơn 74.000 chỗ nhưng tại EURO 2024 được giới hạn ở mức 71.000. Sân sẽ đăng cai trận chung kết EURO 2024 và 5 trận đấu khác.

-Sân vận động nhỏ nhất: Red Bull Arena, 41.000 chỗ. Đây là sân vận động Euro 2024 duy nhất ở Đông Đức cũ, được xây dựng cho World Cup 2006. CLB RB Leipzig bắt đầu tiếp quản sân vào năm 2010 và đổi tên. Sân đăng cai các trận Bồ Đào Nha vs Czech, Hà Lan vs Pháp, Croatia vs Ý và một trận vòng 1/16.

-Đội bóng cao nhất và ‘lùn’ nhất: Serbia với chiều cao trung bình 1,88m. Trong đó cầu thủ cao nhất đội là thủ môn Vanja Milinkovic-Savic với 2,02m. Cặp tiền đạo Dusan Vlahovic và Aleksandar Mitrovic đều cao xấp xỉ 1m90. Tây Ban Nha với chiều cao trung bình là 1,81m.

-Đội bóng có giá trị lớn nhất và thấp nhất: Theo Trung tâm quan sát bóng đá châu Âu (CIES), tuyển Anh là đội có giá trị thị trường lớn nhất với 1,69 tỷ euro, tiếp theo lần lượt là Pháp với 1,41 tỷ euro và Bồ Đào Nha là 1,22 tỷ euro.

Ngược lại, Romania là đội có giá trị thấp nhất với vỏn vẹn 91 triệu euro, thua cả Gruzia hay Albania.