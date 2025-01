Những bộ phận dễ bị lấy cắp trên ô tô

Trên thực tế, kẻ xấu thường nhắm đến các bộ phận có thể tháo rời hoặc giá trị cao. Gương chiếu hậu Đây là một trong những bộ phận dễ bị đánh cắp nhất trên ô tô bởi dễ lấy và có giá trị cao. Kẻ xấu chỉ cần dùng tay là có thể bẻ gãy hoặc tháo rời gương chiếu hậu mà không cần tới công cụ hỗ trợ. Ngay cả ở những dòng xe phổ thông, gương chiếu hậu bên ngoài xe cũng được tích hợp nhiều công nghệ, khiến giá trị của chúng cao hơn. Vì vậy, mất cắp gương ngày càng trở nên phổ biến. Để tránh bị lấy cắp, nhiều chủ xe độ thêm cho gương chiếu hậu thanh thép chống trộm. Ngoài ra, chủ xe cũng nên dừng đỗ tại những vị trí thông thoáng, có người trông giữ để đảm bảo an toàn. Gương chiếu hậu là bộ phận dễ bị đánh cắp trên ô tô. (Ảnh: Dempster's Quality Car Care) Bộ trung hòa khí thải Bộ trung hòa khí thải cũng là một trong những linh kiện dễ bị trộm trên ô tô do chứa nhiều kim loại quý như palladium, bạch kim và rhodium. Hơn nữa, bộ trung hòa khí nằm ở phần thân ống xả, lộ ra ngoài nên dễ bị trộm. Ắc quy Ắc quy nằm dưới nắp ca-pô, dễ dàng tháo rời chỉ bằng cách mở đinh ốc cố định vào pin và khung. Vì vậy, ắc quy cũng là bộ phận dễ bị đánh cắp trên ô tô. Để phòng tránh bị trộm xe, không nên đỗ xe lâu ngoài đường, nơi ít người qua lại hoặc dùng camera hành trình chống trộm trên xe. Đèn chiếu sáng Đèn chiếu sáng ngày càng được hiện đại hóa, tích hợp công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn khi di chuyển trên các cung đường thiếu sáng. Điều này khiến giá bán của những chiếc đèn chiếu sáng rất cao. Vì thế, đèn chiếu sáng cũng là món hời với những tên trộm. Bánh xe Bánh xe không dễ tháo, đòi hỏi nhiều dụng cụ song cũng dễ bị mất cắp vì lấy bộ phận này không cần đột nhập vào trong xe. Với những tên trộm chuyên nghiệp, chỉ cần vài phút là có thể tháo tung bánh xe. Tên trộm thường tháo rời lốp, vành bánh xe và bán riêng để thu lợi nhuận cao. Theo các chuyên gia, đỗ xe với bánh xoay một góc 45 độ sẽ gây khó khăn hơn trong việc mở ốc bánh xe, đặc biệt là khi đỗ tại lề đường.Bên cạnh đó, chủ xe cũng có thể sử dụng ốc khóa bánh để ngăn kẻ trộm. Cửa sau xe bán tải Ở một số mẫu xe bán tải, cửa sau có thể dễ dàng tháo ra. Đây chính là lý do những tên trộm hướng đến cửa sau xe bán tải. Ngoài ra, còn nhiều bộ phận trên xe có nguy cơ bị mất cắp như bộ chuyển đổi xúc tác, camera lùi...Chủ xe vì thế nên chú trọng điểm dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn. Minh Phương(tổng hợp)