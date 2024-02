Những bàn tay vàng hồi sinh sự sống trước cửa tử

TS.BS Đỗ Nguyên Tín đang thực hiện phẫu thuật thông tim trong bào thai đầu tiên tại Đông Nam Á. Ảnh: BSCC

Ký ức không quên về những trái tim ngừng đập

Dù đã từng thực hiện hơn 17.000 ca can thiệp tim bẩm sinh, nhưng TS.BS Đỗ Nguyên Tín - Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vẫn không quên được đã từng thất bại khi can thiệp bào thai trước đó 2 năm cho một phụ nữ mang thai gần 30 tuần. Thai nhi được chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh nặng và sẽ tử vong nếu không can thiệp ngay. Sau khi gia đình đồng ý phẫu thuật, bác sĩ Tín và ekip đã tiến hành nong van tim bào thai. Tuy nhiên, ca phẫu thuật không thành công, tim em bé ngừng đập trong bụng mẹ. Chính điều này, khiến anh day dứt và không ngừng tìm tòi, học hỏi.