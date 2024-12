Những ai bị tạm dừng giao dịch trên tài khoản ngân hàng từ 1/1/2025?

Từ ngày 1/1/2025, một số trường hợp sẽ bị tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Dừng giao dịch online đối với chủ thẻ chưa đăng ký sinh trắc học Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, Napas và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... triển khai một số biện pháp để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt. Trước ngày 1/1/2025, các đơn vị phải hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân. Còn khách hàng tổ chức cần hoàn thiện trước ngày 1/7/2025. Hoạt động này nhằm để các cá nhân, tổ chức có thể tiếp tục thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Cùng với đó, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Các đơn vị cần đảm bảo thông báo đầy đủ cho khách hàng trước 30 ngày giấy tờ tùy thân hết hiệu lực để kịp cập nhật, bổ sung thông tin. Từ 1/1/2025, chủ tài khoản có giấy tờ tùy thân hết hạn, chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị tạm dừng giao dịch thanh toán (Ảnh: Mỹ Anh). NHNN cho biết từ 1/1/2025 sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng của khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn. Như vậy, kể từ đầu năm 2025, nếu chủ tài khoản chưa xác minh sinh trắc học với ngân hàng thì chỉ có thể nạp, rút hoặc chuyển khoản tiền tại quầy của ngân hàng. Thậm chí, người dùng còn không thể sử dụng các cây ATM/CDM của hệ thống liên ngân hàng để nạp/rút tiền. Tuy nhiên, người dân chỉ không được rút tiền tại ATM bằng phương thức điện tử (ví dụ rút bằng mã QR), còn rút tiền bằng thẻ vật lý vẫn được phép. Các giao dịch khác trên tài khoản mà trước đây vẫn có thể thực hiện trực tuyến như đặt lịch thanh toán hóa đơn điện, nước, bảo hiểm tự động, thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ hoặc chạm, thanh toán trực tuyến trên các trang thương mại điện tử đều không thể thực hiện được nếu chủ sở hữu tài khoản, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng chưa xác thực sinh trắc học. Trong trường hợp giấy tờ tùy thân hết hạn sử dụng, người dùng cũng không thể thực hiện bất cứ giao dịch nào với tài khoản, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của mình nếu chưa cập nhật giấy tờ mới với ngân hàng. Xác thực sinh trắc học bằng những cách nào? Để cập nhật sinh trắc học thành công, người dân chỉ cần chuẩn bị CCCD 12 số gắn chip còn hạn sử dụng hoặc thẻ căn cước được cấp từ ngày 1/7 theo chuẩn mới của Bộ Công an và thiết bị di động có hỗ trợ NFC. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh hoặc điện thoại không có NFC hoặc không tự cài sinh trắc học tại nhà được thì có thể đến phòng giao dịch của ngân hàng mà mình đã mở thẻ để được hỗ trợ cài đặt sinh trắc học. Lưu ý, khi đi cần mang theo thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước. Với quy định tại Thông tư 18 do NHNN ban hành, thông tin sinh trắc học không chỉ dùng trong trường hợp chuyển khoản mà còn được đưa vào sử dụng để xác định tài khoản chính chủ. Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh tay để xử lý tài khoản "rác", vốn đang bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo. Để cập nhật thông tin sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng/ví điện tử, người dùng cần chuẩn bị CCCD có gắn chip hoặc thẻ căn cước và làm theo các bước đơn giản như sau: - Bước 1: Truy cập vào ứng dụng của ngân hàng/ví điện tử trên thiết bị thông minh. - Bước 2: Chụp hình hai mặt CCCD có gắn chip hoặc thẻ căn cước. - Bước 3: Quét chip trên CCCD/thẻ căn cước trên điện thoại có NFC để kết nối thông tin. - Bước 4: Chụp ảnh khuôn mặt để xác thực.