Như Vân lên tiếng trước màn đối đầu cực căng của 'nữ hoàng giải trí' và Hương Giang

Trong tập 4 The New Mentor, Hương Giang bảo toàn được 6 thành viên nhờ chiến thắng chung cuộc. Nhận định bản thân sẽ gặp khó khăn trong các thử thách sắp tới, Hương Giang sẵn sàng tung chiêu cứu Lan Khuê vào vòng an toàn và để 2 chị đại vào vòng nguy hiểm. Theo ý của Hương Giang thì đội của Lan Khuê sẽ gặp nhiều bất lợi trong các tập tiếp theo khi tiếp tục giữ vững được số lượng thành viên. Và điều này sẽ có lợi cho đội của Hương Giang.

Hồ Ngọc Hà quyết định đưa Thanh Tuyền và Hoàng Yến vào vòng loại còn Thanh Hằng chọn Ngọc Ánh và Tường Vân để đối diện và trả lời những câu hỏi "hóc búa" của Dược sĩ Tiến và Super Metor Hương Giang. Cuối cùng Hương Giang đã nói lời chia tay đầu tiên với Thanh Tuyền thuộc đội của Hồ Ngọc Hà. Sau đó Dược sĩ Tiến loại tiếp Hoàng Yến cũng thuộc đội của Hồ Ngọc Hà.

Với việc mất một lúc hai thí sinh, tập trước cũng mất hai người, Hà Hồ chỉ còn lại hai chiến binh khiến cô không giữ được bình tĩnh đã chất vấn Hương Giang gay gắt vì sao lại chọn đội của Lan Khuê vào vòng an toàn: