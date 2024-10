Nhu cầu vàng tại Việt Nam sụt giảm khi nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục hơn 100 tỷ USD

Ngày 31-10, Hội đồng Vàng Thế giới công bố Báo cáo về Xu hướng nhu cầu vàng trong quý III. Báo cáo cho thấy, giá vàng đạt mức cao chưa từng thấy trong lịch sử khiến nhu cầu về vàng trang sức giảm tại các thị trường ASEAN mà Hội đồng Vàng thế giới theo dõi. Tại Việt Nam, nhu cầu vàng trang sức quý III giảm 15% so với quý trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cũng cho thấy, căng thẳng địa chính trị toàn cầu, các lo ngại về tình hình chính trị và kinh tế trong nước cũng như kỳ vọng giá vàng tăng đã duy trì sự quan tâm của các nhà đầu tư ASEAN đối với vàng trong quý III. Tuy nhiên, Việt Nam là một trường hợp ngoại lệ so với Thái Lan, Indonesia và Malaysia, các nước này đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số theo từng năm. So với quý III năm 2023, nhu cầu vàng miếng và vàng xu của Việt Nam giảm 33% và so với cả năm 2023 là giảm 10%. Sự sụt giảm về nhu cầu vàng tại Việt Nam có thể là do giá vàng tăng mạnh làm hạn chế hoạt động mua mới. Người dân giao dịch vàng tại một cửa hàng ở Hà Nội.

Về bức tranh tổng quan của thị trường vàng thế giới, Báo cáo cũng nêu rõ, tổng nhu cầu vàng thế giới đã tăng thêm 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.313 tấn, ghi nhận mức tăng kỷ lục trong quý III. Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng nhu cầu về vàng vượt hơn 100 tỷ USD do các khoản đầu tư mạnh mẽ trong bối cảnh giá vàng tăng cao kỷ lục. Giá vàng tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục trong quý III, đạt mức trung bình 2.474 USD/ounce, khiến nhu cầu toàn cầu đối với vàng trang sức sụt giảm. Tổng mức tiêu thụ vàng trang sức giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng, nhưng tăng 13% về giá trị, cho thấy người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm vàng có khối lượng ít hơn. Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới nhận định: “Giá vàng vẫn tăng mạnh khi nhu cầu đầu tư tăng. Rủi ro địa chính trị, lo ngại về suy thoái kinh tế và giá vàng tăng vọt là các yếu tố làm các con số này gia tăng đáng kể, ngay cả khi giá vàng cao kỷ lục có thể khiến một số người mua phải dè chừng. Tuy nhiên, giá vàng cao có thể sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu đối với vàng trang sức và cần phải có sự ổn định về giá để thay đổi xu hướng này. Đầu tư vào vàng miếng và vàng xu suy giảm do một số thị trường chính giảm mạnh nhu cầu; mặc dù sự sụt giảm ít hơn dự kiến trong quý III, nhưng tổng nhu cầu trong năm vẫn ở mức ổn định là 859 tấn, cao hơn mức trung bình trong 10 năm qua là 774 tấn”. Bà Louise Street, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng thế giới nhận định: Tâm lý “sợ bỏ lỡ” trong giới đầu tư là yếu tố chính làm tăng nhu cầu vàng trong quý này. Nhiều nhà đầu tư vẫn muốn mua vào khi giá vàng tăng, cộng thêm khả năng lãi suất sẽ giảm trong tương lai và họ cũng đang cân nhắc vai trò của vàng như một kênh lưu trữ an toàn trước tình hình bất ổn chính trị tại Mỹ và các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông. Trong thời gian tới, sự gia tăng đột biến trong các khoản đầu tư vào vàng được dự đoán sẽ tiếp diễn, điều này có thể dẫn đến việc giá vàng và nhu cầu vàng duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh tế là một yếu tố khác có thể làm thay đổi tình hình. Tin, ảnh: KHÁNH AN