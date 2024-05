Nhu cầu điện tiếp tục giảm

Cụ thể, sản lượng phụ tải trung bình ngày giảm thấp đạt 900,1 triệu kWh (tr.kWh), thấp hơn so với tuần trước khoảng 6,5 tr.kWh (thấp hơn so với phụ tải tháng 5 khoảng 13,5 tr.kWh).

Trong đó, phụ tải miền Bắc ghi nhận đạt 417,9 tr.kWh, thấp hơn 18,6 tr.kWh so với phụ tải (PT) tháng 5, cao hơn 4,5 tr.kWh so với kế hoạch (KH) năm; Phụ tải miền Trung ghi nhận đạt 84,4 tr.kWh, thấp hơn 0,5 tr.kWh so với PT tháng 5, cao hơn 0,7 tr.kWh so với KH năm; Phụ tải miền Nam + EDC ghi nhận đạt 397,8 tr.kWh, cao hơn 5,7 tr.kWh so với PT tháng 5, cao hơn 5,8 tr.kWh so với KH năm.