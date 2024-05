Nhu cầu điện đang giảm dần

Trong tuần 20 năm 2024 (từ 13-19/5), sản lượng trung bình ngày của hệ thống là 906.6 tr.kWh, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3 tr.kWh, thấp hơn so với phụ tải tháng 5 khoảng 7 tr.kWh, Cục Điều tiết điện lực cho biết.

Trong đó, phụ tải miền Bắc ghi nhận đạt 414 tr.kWh, thấp hơn 22.5 tr.kWh so với phụ tải tháng 5, cao hơn 0.6 tr.kWh so với kế hoạch (KH) năm; Phụ tải miền Trung ghi nhận đạt 84.4 tr.kWh, thấp hơn 0.5 tr.kWh so với PT tháng 5, cao hơn 0.7 tr.kWh so với KH năm; Phụ tải miền Nam + EDC ghi nhận đạt 408.1 tr.kWh, cao hơn 15.9 tr.kWh so với PT tháng 5, cao hơn 16.1 tr.kWh so với KH năm.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 11.4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, miền Bắc tăng 11.5%, miền Trung 9.6%, miền Nam 11.7%.