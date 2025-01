Hoa đào nở sớm đã điểm những mảng màu tươi thắm tại vườn đào Nhật Tân. Dưới tiết đông lạnh, màu hoa đỏ thắm tuy chưa rộ nhưng vừa đủ báo hiệu Tết đang đến gần. Nhộn nhịp mua đào Nhật Tân nở sớm tại chợ hoa Quảng An (Video: Hữu Nghị) Dọc theo tuyến đường đê ven đường Âu Cơ, các hàng bán hoa đào đã bắt đầu bày đào cành nở sớm, đào rừng từ Mộc Châu chuyển về bán phục vụ người dân Thủ đô. Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) bên cạnh bạt ngàn các loại hoa tươi, đã xuất hiện những cành đào bích của Nhật Tân nở hoa rất đẹp, thu hút người dân. Một chủ hàng hoa cho biết, đang là thời điểm đào nở sớm bán chạy, nhu cầu dùng cho người chơi Tết Dương lịch khá lớn. Tuy vậy những cành đào đẹp lại chưa có nhiều, giá đào cành vì thế khá cao. Cành đào nhỏ được dùng vào nhiều mục đích, cắm lọ để bàn ngày mùng 1 tháng Chạp, cúng thổ địa, hoặc đặt ban thờ gia tiên cũng rất phù hợp. Giá 70.000 đồng/cành. Những cành "đào huyền" có dáng cong ngả về một hướng, loại trung bình thường được rao giá 700.000-900.000 đồng/cành. Ghi nhận vào ngày cuối năm, lượng người đi chợ Quảng An mua đào cành khá đông, chủ yếu là đào cành, không có loại cây lớn trồng trong chậu. Những cành đào tròn cỡ trung bình có giá 150.000-300.000 đồng/cành. Một số điểm quanh chợ Quảng An còn bán hoa mộc lan, hoa mận, hoa lê thu hút khá đông người đến xem, chọn mua. Giá hoa mộc lan bó cành nhỏ 150.000 đồng. Loại cành lớn có thể lên đến mức giá 600.000 đồng. Một số cửa hàng bán đào ven đoạn đường đê có cả khu đất rộng, nhập về sẵn các loại mận, lê, đào Mộc Châu với số lượng lớn. Đào nở sớm được bán phục vụ khách hàng có nhu cầu chơi Tết Dương lịch, còn những cây, cành đào để Tết Nguyên đán thì mới vừa tuốt lá, khoảng 2 tuần nữa mới có hoa. Sắc hoa đào báo hiệu năm mới trên đường phố. Tại vườn đào Nhật Tân, những người bán lẻ đã bắt đầu đến thu mua, ngắm nghía những cành nở sớm. Những cành đào bích mới chớm nở tại vườn đào Nhật Tân. Những gốc đào lớn đang được một chủ vườn cắt tỉa để trồng phục vụ các năm sau.