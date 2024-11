Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hướng tới Biển Đông, ghé thăm ba nước Đông Nam Á

Vào tuần trước, nhóm tác chiến Hải quân Mỹ do 1 tàu sân bay và 3 tàu khu trục dẫn đầu, đã ghé thăm cảng tại 3 quốc gia giáp Biển Đông. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln chuẩn bị cập cảng Klang ở Malaysia ngày 23/11. (Nguồn: Hải quân Mỹ) Tạp chí Mỹ Newsweek ngày 25/11 cho hay, USS Abraham Lincoln, một trong 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đang phục vụ trong Hải quân Mỹ, đã cập cảng Klang ở bờ biển phía Tây Malaysia trong chuyến thăm theo lịch trình hôm 23/11. Cảng này hướng ra eo biển Malacca, nối liền Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến thăm của tàu Abraham Lincoln đánh dấu sự trở lại của một "tàu sân bay" của Mỹ tại Biển Đông. Theo những bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố, tàu sân bay trước đó hoạt động ở Biển Đông là USS Theodore Roosevelt vào ngày 20/9 và tàu này đã trở về căn cứ ở California ngày 15/10. Trong khi đó, 3 tàu khu trục hộ tống đã ghé thăm 2 quốc gia khác trong khu vực, cụ thể, tàu USS Frank E. Petersen Jr. ghé cảng Singapore trong khi USS Spruance và USS Michael Murphy đến Thái Lan. Hải quân Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay đã chứng minh được tính linh hoạt vốn có khi đến thăm ba quốc gia trong khu vực cùng lúc. Các tàu còn lại trong nhóm, tàu khu trục USS O'Kane và USS Stockdale, vẫn đồn trú tại Trung Đông để thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải. Lầu Năm Góc chỉ thị cho nhóm tác chiến tàu Abraham Lincoln rời khỏi Trung Đông sau đợt triển khai tăng cường trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran. Nhóm tàu này được phát hiện đang di chuyển tới đầu phía Bắc của eo biển Malacca từ Ấn Độ Dương vào ngày 21/11.