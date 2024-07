Nhóm nữ hàng đầu Kpop đang bị ruồng bỏ

Những tưởng sẽ là tương lai Kpop, nhưng mọi thứ dần thay đổi khi đấu tố quyền lực giữa HYBE và Min Hee Jin nổi lên vào tháng 4 năm nay. Trong “trận chiến” này, NewJeans là “con tốt" bị các thế lực thượng tầng giằng co. Sau gần 3 tháng kể từ mâu thuẫn nội bộ, NewJeans đã trở lại các hoạt động quảng bá như bình thường. Nhưng, sóng gió vẫn trực chờ 5 cô gái.



Vì đấu tố, NewJeans đã không còn là “con cưng" được tập đoàn o bế như xưa. Fan cay đắng nhận ra, HYBE nhiều lần có động thái phân biệt đối xử với chính “gà đẻ trứng vàng" NewJeans. Bằng chứng mới nhất lại khiến dân tình phẫn nộ.

Ngày 9/6, HYBE thông báo sẽ hợp tác với Bảo tàng Grammy nhằm tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt về các nghệ sĩ của mình. “HYBE: We Believe in Music, A Grammy Museum Exhibit” là nơi sẽ trưng bày các vật phẩm của các nghệ sĩ dưới trướng. Đây là một trong những triển lãm lớn nhất của Grammy Museum, thu hút sự quan tâm của truyền thông.