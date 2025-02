Nhóm người hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Bị cả nhóm tấn công, nam thanh niên ngã xuống đường, nhưng nhóm này vẫn không buông tha mà tiếp tục đấm, đá liên tiếp vào mặt. Thời điểm diễn ra vụ việc có nhiều người qua lại, nhưng không ai dám vào giúp đỡ nạn nhân.

Nhóm người chỉ rời đi sau khi có 2 người đàn ông vào can ngăn. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h10 ngày 16/2 trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, giáp ranh với phường Tân Bình, TP Dĩ An (Bình Dương).